În doi ani, PSD-ALDE a împrumutat România cu 20 de MILIARDE de euro „In ultimii doi ani, guvernul de stanga PSD-ALDE a imprumutat Romania cu 20 de miliarde de euro si pe fiecare roman cu 1006 euro. Numai in primele 9 luni ale acestui an, Dragnea a indatorat Romania cu 9,8 miliarde de euro. Este raspunsul oficial al guvernului Dancila la o interpelare pe care am adresat-o Ministerului de Finante”, susține vicepresedintele PNL. Acesta mai arata ca doar dobanzile pe care statul roman trebuie sa le plateasca au ajuns la 1 miliard de lei pe luna și ca, lunar, pensiile și salariile sunt platite doar pe seama banilor imprumutați. „Practic, lunar, guvernul de stanga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

