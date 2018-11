Stiri pe aceeasi tema

- Regia Locala a Padurilor Kronstadt Brasov a adus vineri noaptea bradul de Craciun in Piata Sfatului. Arborele este cel mai inalt din ultimii ani, avand o inaltime totala de 31 m, din care 27,5 m deasupra solului. „Bradul are aproximativ 70 de ani si a fost adus din Vama Buzaului, de pe…

- In acest an casutele de la Targul de Craciun din Piata Sfatului sunt la mare cautare. Marți, 6 noiembrie a fost ultima zi in care solicitantii pentru ocuparea unui loc in casutele de la Targul de Craciun din Piata Sfatului au putut depune dosarele necesare. Pentru cele 39 de casuțe, au fost depuse 74…

- Un concert extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri, reunind 100 de artisti in cadrul unui spectacol ce creeaza o conexiune unitara intre muzica si tehnologie, va avea loc joi, de la ora 19,00, pe scena Salii Palatului. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, alaturi de creatorii conceptului…

- Astazi, 9 octombrie 2018, orele 12.00, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu” Dambovita va fi organizata manifestarea „Priviri in trecut: Holocaustul”, dedicata Zilei Nationale de Comemorare a Holocaustului. Programul evenimentului include: vizionare de film documentar, lectura publica din…

- Programul pilot, lansat de primaria Brașov, privind colectarea selectiva a deseurilor din Schei si Brasovul Vechi se va desfasura dupa noi reguli. Dat fiind faptul ca in urma acțiunilor de colectare selectiva, din luna septembrie, cantitatile de deseuri reciclabile au fost mici, reprezentantii celor…

- Fantanile din Piata Unirii, care au fost reabilitate si modernizate, se vor redeschide in 20 septembrie, printr-o reprezentatie a Orchestrei Simfonice Bucuresti si cu un spectacol multimedia, anunta Primaria Capitalei. Fantanile din Piata Unirii vor oferi vizitatorilor show-uri multimedia in fiecare…

- Membrii Comisiei de Circulatie din Brașov au avizat, astazi, propunerea de instituire a sensului unic pe cinci strazi care fac legatura intre str. Grigore Ureche si str. Buzesti, respectiv str. Bogdan Voda, cu sensul dinspre str. Buzesti spre Gr. Ureche; str. Ioan Huniade, sens dinspre Gr. Ureche spre…

- MARȚI, 28 AUGUST SCENA MICA 10:00 – 10:45 „Amintiri intr-o valiza”, spectacol pentru copii (2–5 ani), Teatrul Ion Creanga 10:45 – 11:15 Concert – Corul de copii „Sunetul Muzicii” 11:15...