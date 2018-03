ÎN DIRECT Crosul 15 Noiembrie în 218 trece la profesionalism Asociația 15 Noiembrie 1987, Federația Romana de Atletism, Primaria, Consiliul Județean și Asociația Județeana de Atletism au anunțat astazi detaliile organizarii in acest an a Crosului 15 Noiembrie. Cu aceasta ocazie, traseul crosului va fi omologat, astfel incat competiția sa fie inscrisa și la nivel internațional. La aceasta ora, Crosul este in calendarul Federației Naționale de Atletism. The post IN DIRECT Crosul 15 Noiembrie in 218 trece la profesionalism appeared first on . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai rasunatoare 30 de dosare instrumentate și trimise in judecata de Serviciul Teritorial Ploiești al DNA, condus de celebrul Lucian Onea, zis “Lucica”, reprezinta un bilanț dezastruos. Incepand cu 2013, “unitatea de elita” a “paradit”, pe plan local, Consiliul Județean, Primaria, Inspectoratul…

- Fostul atlet Iosif Nagy, detinatorul recordului national la aruncarea discului, a decedat la varsta de 71 de ani, in urma unui infarct, anunta Federatia Romana de Atletism. Citeste si: ULTIMA ORA - Prezenta SURPRIZA la bilantul SRI: Presedintele Klaus Iohannis va participa la prezentarea raportului…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule primar Gheorghe Falca, suntem in anul Centenarului Marii Uniri, in orașul in care a fost gandita unirea. Este pregatit Aradul sa se ridice la inalțimea statutului de capitala politica a Marii Uniri? GHEORGHE FALCA. Sigur ca da! Rolul Aradului in Marea Unire…

- Fostul atlet Iosif Nagy, detinatorul recordului national la aruncarea discului, a decedat la varsta de 71 de ani, in urma unui infarct, anunta Federatia Romana de Atletism. Deschizator de drumuri in proba de aruncarea discului, Iosif Nagy a stabilit in data de 22 mai 1983, la Saragoza, recordul national…

- Sportul romanesc e din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 71 de ani, fostul atlet Iosif Nagy, al carui record national la aruncarea discului e valabil si astazi. Iosif Nagy a participat si la doua editii ale Jocurilor Olimpice.Federatia Romana de Atletism anunta cu durere trecerea…

- Fostul atlet Iosif Nagy, detinatorul recordului national la aruncarea discului, a decedat la varsta de 71 de ani, in urma unui infarct, anunta Federatia Romana de Atletism. Deschizator de drumuri in proba de aruncarea discului, Iosif Nagy a stabilit in data de 22 mai 1983, la Saragoza, recordul…

- Cei mai buni sportivi din toate colțurile țarii s-au intalnit duminica, la Alba Iulia, in cadrul Campionatului Național de Marș, ediția de iarna, competitie organizata de Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia și Federația Romana de Atletism. CS Unirea a castigat concursul pe echipe la senioare, iar mai multe…

- La Alba Iulia se desfasoara, astazi, Campionatul Național de Marș, organizat de Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, impreuna cu Federația Romana de Atletism. Peste 100 de sportive din toata tara participa la competitie. Traseul concursului este aproximativ același pe care, de Ziua Naționala, defileaza…

- Cei mai buni sportivi din țara se intrec, sambata, la Alba Iulia, la Campionatul Național de Marș 2018, organizat de Clubul Sportiv Unirea și Federația Romana de Atletism. Cei peste 150 de sportivi prezenți au de parcurs, de la 2, pana la 20 de kilometri, in funcție de categoria la care concureaza,…

- Cei mai buni 150 de sportivi din țara sunt așteptați, duminica, la Alba Iulia, pentru a participa la Campionatul Național de Marș. Competitia este organizata pentru Seniori, Tineret, Juniori 1, 2, 3 și Copii, la masculin și feminin, de CS Unirea Alba Iulia, in parteneriat cu Federația Romana de Atletism.…

- Constanta va gazdui in premiera un eveniment international de baschet 3x3 dedicat echipelor nationale. Turneul de calificare la Campionatul European este organizat de catre Federatia Romana de Baschet, Asociatia Judeteana de Baschet Constanta si Sport Arena Streetball, fiind programat in perioada 30…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, impreuna cu Federația Romana de Atletism, organizeaza duminica, 25 martie, in Orașul Marii Uniri, Campionatul Național de Marș, la care vor participa cei mai buni 150 de sportivi din toate colțurile țarii. Clubul Sportiv Unirea, care are șapte secții active – atletism,…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, impreuna cu Federația Romana de Atletism, organizeaza duminica, 25 martie, in orașul Marii Uniri, Campionatul Național de Marș, la care vor participa cei mai buni 150 de sportivi din toate colțurile țarii. Clubul Sportiv Unirea, care are șapte secții active – atletism,…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, impreuna cu Federația Romana de Atletism, organizeaza duminica, 25 martie, in Orașul Marii Uniri, Campionatul Național de Marș, la care vor participa cei mai buni 150 de sportivi din toata țara. Clubul Sportiv Unirea, care are șapte secții active – atletism, haltere,…

- Week-end-ul acesta, in Sala Sporturilor din Constanta, se va desfasura Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal masculin, editia 2017/2018, competitie organizata de Federatia Romana de Handbal, in colaborare cu Asociatia Judeteana de Handbal Constanta. Prima semifinala are loc sambata, 17 martie, de…

- Cei circa 300 de maghiari din Arad care au profitat de vremea frumoasa au celebrat revolutia maghiara din 1848-1849 ca de obicei, conform tipicului deja impamantenit. Inainte de inceperea manifestarii oficiale au vizitat cele cateva standuri cu obiecte traditionale, carti si tablouri, dar si dulciuri.…

- Sala mare a Palatului Administrativ a gazduit joi, 15 martie, simpozionul economic austriaco-roman „Tehnologie si servicii pentru gospodarirea comunala”, eveniment organizat de Secția Comerciala a Ambasadei Austriei in Romania, in colaborare cu Consiliul Judetean, Primaria municipiului reședința de…

- Cele doua televiziuni care detin drepturile de a transmite fiecare cate doua meciuri pe etapa din campionatul Ligii 2 au decis jocurile pe care le vor televiza in rundele 25, respectiv 26. Astfel, in urma acestor alegeri, Federatia Romana de Fotbal a stabilit programarea respectivelor doua etape care…

- Muzeul Județean “Ștefan cel Mare”, alaturi de Consiliul Județean și in colaborare cu Primaria municipiului Vaslui, organizeaza manifestarea cultural-științifica “Peneș Curcanul – renumit erou vasluian”. Simpozionul va avea loc maine, incepand ora 11, la etajul al II-lea, Secția Personalitați, a muzeului.…

- Nodul Gilau. Constructorul va lucra si duminica, are 100 de oameni mobilizati FOTO Constructorul italian Tirrena Scavi mareste ritmul lucrarilor la nodul Gilau, care va lega autostrazile din jurul Clujului. Nodul include un pod peste Somesul Mic, fara de care nu se va putea circula pe tronsonul Gilau…

- Dezbatere in Consiliul Local: cu sau fara BERE la meciurile din Sala Polivalenta SONDAJ In Consiliul Local s-au purtat discuții despre bauturi mai mult sau mai puțin alcoolice. Mai mulți consilieri locali s-au implicat luni, în cadrul ședinței ordinare din luna martie, într-o discuție…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare cu sprijinul Consiliul Judetean și in parteneriat cu Primaria comunei Mediesu Aurit, a organizat in perioada 10-11 martie 2018, cea de-a V-a editie a Festivalului Concurs de Folclor ,,Rozmarin in coltu’ mesii”. Evenimentul…

- In ședința extraordinara de joi a Consiliului Local Craiova s-a votat, in unanimitate, și aprobarea unui Protocol de asociere intre primarie, Ministerul Sanatații, Prefectura și Consiliul Judetean (CJ) Dolj, in vederea realizarii obiectivului de investiții „Spital Clinic Regional de Urgența ...

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (marți, 6 martie, 17:00). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . Meciul se va juca, probabil, cu casa inchisa! 30.000 de oameni sunt așteptați la meci. CSU Craiova – Dinamo Cu cateva ore ramase pana la disputarea partidei, biletele…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (marți, 6 martie, 17:00). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . Meciul se va juca, probabil, cu casa inchisa! 30.000 de oameni sunt așteptați la meci. CSU Craiova – Dinamo Probleme la noul stadion din Craiova. A crapat acoperișul?…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (marți, 6 martie, 17:00). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . Meciul se va juca, probabil, cu casa inchisa! 30.000 de oameni sunt așteptați la meci. CSU Craiova – Dinamo Probleme la noul stadion din Craiova. A crapat acoperișul?…

- NEWS ALERT Cați bani cer ONG-urile din bugetul Clujului pentru CULTURA, in anul CENTENARULUI. SUME + CLASAMENT Un numar de 297 de ONG-uri au depus cereri pentru finanțari nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru proiecte si actiuni culturale in 2018. Suma solicitata se…

- Atletele Claudia Bobocea (1.500 m si 3.000 m), Alina Rotaru (lungime), Anamaria Nesteriuc (60 m garduri) si Andreea Panturoiu (triplusalt) sunt cele patru sportive ce vor reprezenta Romania la Campionatul Mondial de atletism indoor de la Birmingham (Marea Britanie), in perioada 1-4 martie, a anuntat…

- Planuri ambitioase pentru modernizarea zonei din spatele Hipodromului Ploiesti! Autoritatile locale doresc sa amenajeze aici, pe un teren de 15 hectare, un complex sportiv, cu bazin olimpic de inot acoperit si teren de fotbal, spatii verzi, spatii pentru institutii publice, locuri de joaca, spatii verzi,…

- In perioada 22-25.02.2018, Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, Federatia Romana de Schi–Biatlon, Inspectoratul Scolar al judetului Maramures si Primaria Baia Sprie, au organizat Campionatul National Scolar 2018 – Schi Fond la categoriile juniori,…

- Funeriu: "Sindicatele din invatamant sa taca. De sase ani conduc ministerul" Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a criticat, miercuri, sindicatele din invatamantul romanesc, in contextul protestului de la Ministerul Muncii, precizand ca sindicalistii ar trebui sa taca, avand in vedere ca de…

- Consilierul UDMR Melinda Kirei reclama ca, in sedintele Consiliului local, primarul Ilie Bolojan i se adreseaza ironic sau lipsit de politete, cand ii raspunde la interventii. Udemerista a iesit public cu o scrisoare deschisa prin care ii cere sefului administratiei locale sa isi ajusteze…

- Romania, printre tarile UE in care s-au raportat dificultati in achitarea costurilor pentru educatie Potrivit datelor Eurostat, in 15 state membre ale Uniunii Europene, cel putin una din doua gospodarii a raportat, in 2016, dificultati in achitarea costurilor pentru educatia oficiala, in special…

- Autoritatile locale si judetene vor cheltui fonduri semnificative in acest an pentru realizarea de monumente. In timp ce Primaria vrea sa amplaseze un drapel national vizavi de Sala Sporturilor, Consiliul Judetean (CJ) vrea un monument intitulat „Iasi - Capitala celor 3 Uniri" in vecinatatea Casei Patrate.…

- Atletul Iulian Cristian Staicu, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Țara Barsei 2011 Brașov, face parte din lotul pe care Federația Romana de Atletism (FRA) l-a trimis la Istanbul, la Campionatele Balcanice de Sala pentru Seniori. „Speram ca Iulian sa confirme forma buna din acest inceput de an, sa…

- Primaria si Consiliul Judetean s-au grabit sa dea explicatii separat dupa aparitia unui zvon privind taierea finantarii proiectului Spitalului Regional de Urgenta. Proiectul, pe care s-a facut mare tam-tam in 2016 pentru locul unde urmeaza sa fie construit - initial in vecinatatea complexului comercial…

- Este vorba despre reabilitarea si extinderea retelei de apa la Marga si Vama Marga si de construirea unui dispensar modern, in centru de comuna. Primaria mai are facturi neachitate si la Pompieri, dar si la firma de salubrizare, insa Beg spune ca, de indata ce va primi noul buget, isi va…

- Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație i-a inaintat astazi o scrisoare primarului Gheorghe Falca, in care a supus atentiei conducerii municipiului mai multe teme. Printre acestea se afla amplasarea busturilor corifeilor Marii Uniri in Parcul Eminescu. „In primul rand…

- Faptul ca Aradul a intrat in Anul Centenar nu mai e nicio surpriza. Inca din luna decembrie a anului trecut s-a inceput pregatirea manifestațiilor pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire. In acest context, Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, a venit cu…

- Concursul internațional de ultra-alergare S24H va avea loc in perioada 20-23 septembrie 2018, la Timișoara. Cei mai rezistenți atleți din Romania și din strainatate pot sa-și depașeasca limitele in șase probe de alergare, cu durata cuprinsa intre 6 și 72 de ore. Aflat deja la a treia ediție,…

- NEWS ALERT Ne costa sa fim oraș al sportului. Cat platim sa o vedem pe HALEP la Cluj Clujul este oraș al sportului și scoate bani serioși pentru evenimente in Sala Polivalenta și pe Cluj Arena. Clujul este oraș al sportului și scoate bani serioși pentru evenimente în Sala Polivalenta și…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza, in data de 26 ianuarie 2018, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatie publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”, proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul…

- Primaria comunei Ciugud efectueaza, in aceasta perioada, o acțiune de curațenie și toaletare a arborilor de pe Valea Hapriei, iar cu aceasta ocazie face apel tuturor cetațenilor sa-i depisteze pe cei care arunca gunoiul necontrolat. ”In aceste zile Primaria comunei Ciugud efectueaza o acțiune de curațenie…

- BURSE… Noul an vine cu vesti cum nu se poate mai bune pentru doi dintre cei mai buni sportivi ai judetului Vaslui, Diana Bogos si Mihaita Micu. Federatia Romana de Atletism i-a inclus pe cei doi vasluieni pe lista sportivilor care vor primi burse olimplice in 2018. In 2017 Diana Bogos a cucerit titlul…

- De la 1 ianuarie, locuitorii Sectorului 4 vor trebui sa plateasca o taxa de salubrizare majorata, de la 5 la 12 lei de persoana, reprezentantii Primariei justificand ca au luat aceasta decizie pentru ca s-au marit foate mult costurile de colectare a deseurilor.

- Diana Bogos Vasluienii Diana Bogos și Mihaița Micu vor primi burse olimpice in acest an. Federația Romana de Atletism a dat publicitații lista cu sportivii și antrenorii care vor primi burse olimpice in acest an. Pe cele doua liste se regasesc vasluienii Diana Bogos și Mihaița Micu, alaturi de antrenorii…

- Evenimentul regional al anului – Winter Cupu Pe 9 februarie se da startul celei de-a șaptea ediții a Winter Cup la futsal. Evenimentul se bucura de prezența FRF, care a devenit partenerul AJF Vaslui in organizare. La start se anunța un numar mare de echipe participante. Asociația Județeana de Fotbal…

- Maria Ifteni Vasluienii Maria Magdalena Ifteni, Laurențiu Chelaru și Victor Ionița fac parte din lotul național de atletism. Federația Romana de Atletism a dat publicitații tabelul cu loturile de seniori pentru 2018. La feminin, Liceul cu Program Sportiv Vaslui va fi reprezentat de Maria Magdalena Ifteni.…