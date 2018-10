In diaspora au votat la referendum mai multi romani decat la alegerile parlamentare din 2016 Numarul romanilor din strainatate care au votat la referendumul pentru revizuirea Constitutiei este deja mai mare decat al celor care au mers la vot pe 11 decembrie 2016, la alegerile parlamentare, conform cifrelor publicate de BEC.



Astfel, un numar de 121.119 de romani din diaspora au votat pana duminica la ora 21:00 (ora Romaniei), in conditiile in care votul din strainatate se incheie abia luni dimineata la ora 7:00. La alegerile parlamentare din 2016, numarul total al alegatorilor de peste hotare care au mers la vot a fost de 106.038.



Cei mai multi romani au votat in Italia…

Sursa articol si foto: business24.ro

