În dezbatere publică recoltarea sau capturarea a peste 200 de urși și lupi In dezbatere publica recoltarea sau capturarea a peste 200 de urși și lupi Urs. Foto: Agerpres. Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publica un nou ordin prin care va putea fi aprobata, prin derogare, recoltarea sau capturarea a 140 de exemplare de urs si a 94 de exemplare de lup. În România, conform statisticilor oficiale, traiesc între 8.000 si 10.000 de exemplare de urs brun, o specie protejata la nivel european si national.

