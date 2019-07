În Delta Dunării sunt înregistrate în prezent 15 puncte de gastronomie locală Infiintarea acestor PGL-uri a fost anuntata de Asociatia Ivan Patzaichin-Mila 23 in urma cu aproape patru ani, insa functionarea lor a fost amanata din cauza unor probleme de ordin legal.



"Cand discutam despre PGL, legea nu a fost intotdeauna foarte clara. La un moment dat, dupa un ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare, am avut o situatie prin care se impunea curs de bucatar. Fara a jigni pe nimeni, dar tanti Lenuta care gateste de 50 de ani in Caraorman sau Crisan nu stiu daca are nevoie de un asemenea curs ca sa puna pe masa o saramura si un bors de peste",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

