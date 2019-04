În Dâmbovița, 19.000 de copii vor beneficia de alocaţii majorate Incepand cu luna aprilie 2019, alocația pentru copii a crescut la 300 de lei pentru copiii cu varste de pana in doi ani și la 150 de lei pentru copiii cu varste intre 2 și 18 ani. In județul Dambovița, 19.000 de copii vor beneficia de aceasta majorare, in urma adoptarii de catre Guvernul PSD […] Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

