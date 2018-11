In cursul zilei de12 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Sibiu au reținut 6 persoane, in urma acțiunilor specifice desfașurate cu sprijinul Poliției Municipiului Sighișoara (I.P.J. Mureș), Poliției Orașului Dumbraveni și Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J. Sibiu pe raza localitaților Sighișoara (Mureș), Dumbraveni, Saroș pe Tarnave și Ernea. Read More...