- Doi cai, care au galopat miercuri seara pe strazile orașului in zona Spitalului Județean, Cimitirul Dumbrava și pe strada Transilvaniei, spre disperarea șoferilor și trecatorilor care nu știau cum sa se fereasca din calea animalelor, au fost prinsi de jandarmi. Oamenii legii s-au sesizat si au pornit…

- Jandarmii au fost solicitati marti, de mai multe ori, sa intervina la Miercurea Ciuc pentru alungarea unei ursoaice cu pui care a intrat in mai multe curti de la marginea orasului, intr-o zona aflata in apropierea Spitalului Judetean de Urgenta. Potrivit maiorului Rodica Pribagu, de la…

- Cel puțin patru persoane au murit în cursul confruntarilor care au avut loc în cursul nopții în Venezuela, unde manifestații pro și contra puterii sunt anunțate miercuri, au anunțat poliția și ONG-urile, potrivit AFP. Un minor de 16 ani a fost ranit mortal "cu o arma de…

- A nins ca-n povești in cursul nopții, iar un nou strat consistent de zapada s-a așternut pe șosele. Nu e timp de povești, insa, pentru șoferii care trebuie sa-și sporeasca atenția atunci cand se afla in trafic, carosabilul fiind mult mai alunecos. In județele Timiș și Arad intervin utilaje din partea…

- A doua saptamana din ianuarie a debutat cu o usoara apreciere a leului fata de euro dar si cu continuarea procesului de scadere a indicilor ROBOR, ca efect al introducerii „taxei pe lacomie”. Cursul euro a scazut de la 4,6647 la 4,6634 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se efectuau in culoarul…