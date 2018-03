Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianul Lionel Messi, 30 de ani, a acordat un interviu pentru o televiziune din țara natala și a vorbit despre marea schimbare din viața lui, despre familie, despre cum a decis sa ramana la Barcelona și despre visul de a caștiga Campionatul Mondial din 2018. "Pana la 22-23 de ani mancam foarte…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, fugit in Serbia a acordat un interviu in exclusivitate jurnalistului Ion Cristoiu in care a povestit momentul in care a decis sa fuga din țara, temandu-se pentru viața...

- Donald Trump e din nou in centrul atentiei, de data aceasta cu doua strategii controversate de politica externa. Una economica, care e pe cale sa provoace un razboi comercial intre Statele Unite si restul lumii.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP.Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din…

- Nu o cunosc pe Mihaela Radulescu. Si in acelasi timp am sentimentul ca o stiu de o viata. Poate pentru ca ani de zile, duminica in familie o “petreceam” si cu ea, apoi am admirat-o in reviste glossy din colectia mea, pe vremea cand doar visam sa calc intr-o redactie. Coperta dupa coperta, indiferent…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- 1 martie 2018 a fost cea mai geroasa zi din istoria masuratorilor pentru luna martie. Totusi, meteorologii spun ca in dimineata zile de 2 martie va fi si mai frig. Astfel, in noaptea si dimineata...

- Tanara interpreta din Turda, Diana Nap, a lansat recent coverul piesei ”Istoria unei fete” (Dara Cover), realizat in cadrul unei sesiuni live acoustic. La chitara a acompaniat-o Paul Fagadar. Read More...

- Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Bristol a scos la iveala ca scara timpului evolutiei plantelor este mai mare cu 100 de milioane de ani, acest grup de organisme colonizand planeta acum 500 de milioane de ani, scrie realitatea.net.

- Liderul entitatii sarbilor bosniaci, Milorad Dodik, care exprima in mod regulat aspiratii secesioniste, si-a anuntat vineri candidatura pentru presedintia tripartita a Bosniei, pe care a calificat-o cu toate acestea "tara ratata", informeaza AFP. "Voi fi in mod clar candidat pentru (postul de) membru…

- O femeie de 26 de ani din Oregon, SUA, a simtit ceva in ochiul stang. De zile bune, nu putea inlatura senzatia de mancarime. Nu era praf sau lentila de contact, ci ceva mult mai straniu care reprezinta totodata un caz medical unic: 14 viermi...

- Manchester City nu are rivala in Premier League, fiind lider detasat, cu un avans de 16 puncte fata de Manchester United, ocupanta locului doi in clasament. "Cetatenii" vizeaza al cincilea titlu din istorie, iar pentru a reusi aceasta performanta Pep Guardiola are la dispozitie un lot in valoare de…

- Clubul englez Manchester City a cheltuit 878 milioane euro pentru a forma actualul lot de jucatori, aceasta fiind cea mai mare suma din istoria fotbalului investita in transferuri de o singura echipa, conform Observatorului fotbalului din cadrul CIES.

- U-BT Cluj-Napoca s-a calificat in optimile de finala ale FIBA Europe Cup la baschet masculin, miercuri seara, dupa ce a invins cu emoții echipa cipriota Keravnos cu scorul de 77-71 (17-17, 19-19, 15-22, 26-13), in ultimul sau meci din Grupa L a competitiei, in Sala Sporturilor ”Horia Demian” din Cluj-Napoca.…

- Este foarte posibil ca in perioada urmatoare bugetarii sa protesteze din cauza noii Legi a Salarizarii si a trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Oamenii au inceput sa primeasca salariile pe ianuarie, iar unii au constatat nu numai ca nu au veniturile majorate, ci chiar mai mici.…

- La sfarsitul secolului al XVIII-lea, medicul francez Belsazar Hacquet a vizitat Moldova si Bucovina, impresiile sale despre aceste zone fiind prezentate de marele istoric roman Nicolae Iorga in cartea „Istoria romanilor prin calatori”.

- Mircea cel Batran (1355 - 31 ianuarie 1418) a fost voievod al Tarii Romanesti intre 23 septembrie 1386 - noiembrie 1394 sau mai 1395 (nu se cunoaste cu exactitate data incheierii primei domnii), respectiv ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418). Este...

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca nu se simte responsabil pentru ce s-a intamplat in timpul furtunii puternice in urma careia un tanar a murit și ca nu a facut nicio verificare, nicio ancheta in primarie și, mai mult, el are conștiința curata. Robu a fost chemat in calitate de martor la audieri…

- Razvan Ochiroșii, fosta mare speranța FCSB-ului, a fost imprumutat in liga 4-a din Spania la formația Unionistats de Salamanca. Pana sa fie cedat, mijlocașul de 28 de ani evolua tot in Spania, in liga 3-a, la formația CD Guijuelo. Mutarea a fost confirmata astazi, prin intermediul site-ului oficial…

- Istoria jurnalistilor rusi intorsi de pe Aeroportul International Chisinau nu mai are sfarsit. Desi unii dintre ei afirma ca detin documente ce confirma ca scopul vizitei in Republica Moldova este de a lua un interviu de la Igor Dodon, acestia sunt intorsi din drum. De data asta este vorba de o jurnalista…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor, inainte de a intra la sedinta CEX, ca social-democratii lucreaza in acest moment la solutii pentru Declaratia 600, insa nu se exclude si posibilitatea eliminarii acestui...

- Ne spuneți ce pregatiti pentru anul acesta? Care este surpriza Lizicai Mihut pentru 2018? LIZICA MIHUT. Dupa cum bine se stie, anul acesta este Centenarul – 100 de ani de la Marea Unire, iar eu ocupadu-ma de istoria teatrului transilvanean si, in general, de istoria culturii in Transilvania,…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal si-a asigurat prezenta in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem, Australian Open. Liderul mondial a avut nevoie de aproape 4 ore pentru a-l invinge cu 6-3, 6-7, 6-3, 6-3 pe argentinianul Daniel Schwartzman.

- Simona Halep si-a consumat si ultimul strop de energie in maratonul de tenis din turul al treilea de la Australian Open (4-6, 6-4, 15-13, dupa 3 ore si 45 de minute). Liderul mondial a decis sa isi anuleze antrenamentul programat duminica pentru a dedica mai mult timp refacerii.

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca a aflat cu mahnire despre disputele din Consilul General al Municipiului București (CGMB) privind terenul pentru construirea spitalul metropolitan si acuza PNL si USR ca ipocrizia si dublul limbaj reprezinta standardul lor pentru actiunile politice.

- 2017 a fost cel mai calduros an fara "El Nino", fenomenul meteorologic care determina o crestere a temperaturilor globale, din istoria inregistrarilor meteorologice moderne, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de Press Association. Datele furnizate de o serie de…

- Ionel Arsene, seful Consiliului Judetean Neamt retinut joi de procurorii DNA pentru trafic de influenta, a fost in 2014 tinta unui scandal, dupa ce pe internet a fost postata o inregistrare care il surprinde in timp ce intretine relatii intime cu o tanara.

- Navalnii, un critic aprig al regimului Putin, a afirmat ca va face un apel la boicotarea alegerilor prezeidentiale. ”Acestea nu sunt alegeri si rolul meu va fi de a le explica oamenilor ca aceasta procedura are rolul doar al realegerii lui Putin. Vom demonstra asta si voi convinge oamenii ca este…

- CFR Cluj – CS Castellon, primul amical din 2018 pentru liderul Ligii I. Se joaca de la ora 20.00, pe Nou Estadi Castalia, din Castellon! ”Toți cei care locuiți in Spania și doriți sa urmariți la treaba liderul Ligii 1, sunteți așteptați la stadion! Abonații echipei CD Castellon beneficiaza de intrare…

- Liderul grupului deputaților UDMR, Korodi Attila, a spus, pentru EVZ, ca UDMR nu va merge la guvernare și ca, in prezent ceea ce se intampla acum este „o criza a PSD”, deci social-democrații sunt cei care trebuie sa propuna premierul la consultarile de de miercuri de la Cotroceni cu președintele Klaus…

- Dupa un zbor de mai puțin de doua ore pana la Istanbul și inca patru pana la Doha, brazilianul Eric a ajuns in Qatar și a fost așteptat cu flori pe aeroport de catre oficialii noii sale echipe. In varsta de 32 de ani, brazilianul a trecut ieri vizita medicala și a semnat un angajament pentru șase luni…

- Pe fondul neințelegerilor dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și Mihai Tudose, care a demisionat de la șefia Guvernului, organizația Tineretului Național Liberal (TNL) a venit cu o soluție la problemele de guvernare ale social-democraților. Intr-o postare pe pagina de Facebook a organizației, tinerii…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa în Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, în filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate câteva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE,…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse citate sustin ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care are „inca“ majoritate…

- Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, Selectia Nationala va avea cinci semifinale, organizate in cinci orase unite in Anul Centenarului de tema alegerii reprezentantului tarii noastre la etapa internationala a Concursului Eurovision 2018. Seria show-urilor Selectiei Nationale…

- Liderul sindical Constantin Crețan ar putea fi angajat pe un post de referent la MedservMin, societate unde acționar majoritar este Complexul Energetic Oltenia. Acesta spune ca incearca de zece ani sa obțina un post „in sistemul Com...

- Adica 4, nu 40 de milioane de lei – dintr-o grava eroare materiala a Primariei Oradea – sustine vicepresedintele CJ Bihor. La o zi distanta, printr-un comunicat de presa, Primaria condusa de Ilie Bolojan il contrazice flagrant pe Mang, punand la dispozitie si adresele catre Guvern si Prefectura…

- Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, a sustinut ca restructurarea Guvernului s-a discutat luni, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, doar "in principiu", urmand sa se stabileasca masuri concrete la finele lunii, in sedinta conducerii

- Inceput de an cum nu se poate mai bun pentru Simona. Liderul mondial va juca si la simplu si la dublu, in ultimul act al competitiei din China. La scurta vreme dupa ce si-a asigurat prezenta in finala de pe tabloul de simplu, invingand-o chiar pe Irina, Simona Halep a reintrat in competitie la Shenzhen,…

- Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu a oferit un interviu pentru portalul UNIMEDIA, in care a facut o retrospectiva a anului 2017. De asemenea, Maia Sandu a vorbit despre alegerile din 2018, despre sarbatorile de iarna, dar și despre ce iubește sa gateasca.

- Schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj), desemnata luna trecuta sportiva numarul unu a judetului Alba in 2017, se pregateste intens pentru cel mai important moment al carierei: prezenta la Jocurile Olimpice din 2018, la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Loturile olimpice ale Romaniei…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat pe pagina sa de Facebook convocarea, in urmatoarele zile, a Comitetului Executiv National al PSD, in cadrul caruia se va stabili persoana care o va inlocui pe Doina Pana la ministerul Apelor si Padurilor.

- In clasamentul editurii pe 2017 este urmat de Andrei Plesu si Gabriel Liiceanu. Yuval Noah Harari a fost preferat de cititorii Polirom, iar "Testamentul lui Abraham", de Igor Bergler, detine recordul de vanzari la editura Litera. Truman Capote cu "O amintire de Craciun" a fost cel mai cumparat titlu…

- Un top al celor mai frumoase locuri din lume a fost realizat in 2017 de portalul cntraveler.com. Clasamenul reuneste locuri care-ti taie rasuflarea prin aspectul unic si care par desprinse din tablouri. Locurile adunate in top sunt considerate adevarate minuni ale naturii.