Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), in parteneriat cu ing. Cristian Dumitru (Asociatia Muzeul Jucariilor) anunta deschiderea expozitiei temporare "Arta Transeelor". Evenimentul va avea loc joi, 24 octombrie 2019, incepand cu ora 13:00, la sediul MNIR din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, Bucuresti.…

- Facultatea de Științe Sociale a Universitații din Craiova organizeaza, in zilele de 23-25 octombrie, Conferința Naționala intitulata „Elitele și mecanismele puterii in spațiul romanesc (secolele XV-XX)”. Deschiderea și desfașurarea lucrarilor Conferinței vor avea loc in corpul central al Universitații…

- Facultatea de Medicina din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a primit acreditarea internaționala pentru calitatea educației. Aceasta certificare reprezinta o recunoaștere a valorii instituției de invațamant și ofera un atu in plus absolvenților. Facultatea…

- In perioada 1-3 noiembrie, Bastionul Theresia va gazdui prima expoziție din Romania de design multisenzorial, SENSORIA, organizata de Timișoara Design Days și Cluj Design Days. In cadrul evenimentului va avea loc un design happening, un fashion show și tururi ghidate pentru copii. „Timișoara…

- Peste 80 de companii din Romania, Republica Moldova, Ucraina si Slovacia participa, in perioada 27-29 septembrie 2019, la cea de-a XXVII-a editie a expozitiei de bunuri de larg consum ”RivulusDominarum”. Prin editia din acest an, Camera de Comert si Industrie Maramures isi propune sa genereze o consolidarea…

- Pentru dotarea punctului de transfuzii vor fi achizitionate doua scaune de recoltare, cu toate aparatele incluse si doua camere frigorifice pentru pastrarea sangelui."In cel mai scurt timp va fi finalizata procedura pentru dotarea punctului cu aparatura necesara pentru buna functionare.…

- Biblioteca Metropolitana Bucuresti invita iubitorii de arta marti, 3 septembrie, incepand cu ora 18.00, la Artoteca BMB, la vernisajul expozitiei de arta figurativa, intitulata "Interferente", din cadrul Stagiunii Permanente de Arta Plastica "Temeiuri". Este vorba de un tandem pictura-sculptura manifestat…

- Pavilionul de Arta București - Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, va gazdui, în premiera, un pavilion dedicat exclusiv artei secolului XXI: Pavilionul Supercontemporan. "Young Blood. Arta timpului tau", curatoriat de Mihai Zgondoiu. Expoziția unica va…