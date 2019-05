Stiri pe aceeasi tema

- O campanie de strangere de fonduri in acest scop se deruleaza in aceasta perioada, cadourile urmand sa ajunga la circa 1.800 de copii care traiesc in condiții precare. Mai sunt doar cateva zile pana cand creștinii catolici sarbatoresc Paștele, iar peste o saptamana, Invierea Domnului va fi marea sarbatoare…

- CAMPANIE… Fundatia World Vision, una dintre cele mai active ONG-uri in judetul Vaslui, lanseaza un apel catre cei care au posibilitatea de a face o fapta buna in perioada sarbatorilor pascale. Acestia sunt indemnati sa se alature campaniei de ajutorarea copiilor vulnerabili cu un set de igiena personala…

- Alimentatia joaca un rol extrem de important in mentinerea sanatatii intregului organism, insa, aleasa necorespunzator, aceasta poate deveni daunatoare, fiind cauza principala a aparitiei mai multor boli precum cancerul.

- LIDL a retras de urgența mai multe produse care pot provoca alergii. Este vorba despre„Chef Select, sandwich”, sortimentele ”Pui si bacon prajit” si ”Salam ... The post ALERTA ALIMENTARA! LIDL a retras de urgența mai multe produse! Alimentele pot provoca alergii appeared first on Ziarul Unirea .

- Mare atenție cand mergeți la cumparaturi! Anumite produse nu trebuie sa lipseasca din alimentația dumneavoastra, iar alte produse trebuie evitate cat de mult se poate. Calciul este un mineral esențial pentru buna funcționare a copului. Acesta furnizeaza energie pentru inima, muschi, nervi și sange.…

- Industria ospitalitatii trebuie sa fie intr-o permanenta schimbare, adaptata la gusturile și cerințele clienților, la noile tehnologii, dar și la cele mai frumoase elemente de decor. Pentru astfel de spații, este nevoie de servicii de curatenie la standarde inalte pentru satisfacerea clientilor si a…