În Craiova a început montarea iluminatului festiv In Craiova a inceput montarea iluminatului festiv. Craiovenii care au trecut in aceste zile prin centrul orasului au remarcat faptul ca primaria a demarat actiunea de montare a luminitelor de sarbatori. Cu toate ca vremea de afara nu te duce deloc cu gandul la Craciun si sarbatorile de iarna, amenajarea iluminatului festiv este in toi. Reprezentantii Primariei Craiova au explicat insa ca este nevoie de timp pentru a pune la punct iluminatul de sarbatori, iar momentul in care vor fi aprinse luminitele din centrul orasului este tot mai aproape. O luna la dispozitie pentru montarea iluminatului festiv… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

