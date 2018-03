Stiri pe aceeasi tema

- Poliția britanica a inceput sa contacteze mai mulți ruși care au cerut azil politic in Marea Britanie pentru a discuta despre siguranța lor și a-i pune in garda. Masura a fost luata in timp ce a fost deschisa o ancheta privind posibila ucidere a omului de afaceri Nikolai Glushkov, scrie BBC News. Vineri,…

- Bianca Brad a trait o situație dramatica asemanatoare cu cea a unei colege de-ale sale din liceu, care a devenit campioana mondiala la canotaj. In urma cu ani, actrița Bianca Brad a trecut printr-o drama cumplita, cand i-a murit fetița . Bianca Brad, care a slabit extraordinar de mult in ultima perioada…

- Programul transmisiunilor TVR1 de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018, pentru faza grupelor turneului final care incepe pe 14 iunie. Grupa A 14 iunie, ora 17:00 – Rusia – Arabia Saudita (Moscova, Lujniki) 15 iunie, ora 14:00 – Egipt – Uruguay (Ekaterinburg) 19 iunie, ora 20:00 – Rusia – Egipt…

- O delegatie a Parlamentului European a purtat timp de trei ani negocieri secrete cu Coreea de Nord in incercarea de a se pune capat programului nuclear al Phenianului, a dezvaluit unul din membrii acestei delegatii, in marja sesiunii plenare de la Strasbourg a legislativului european, transmite AFP.…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European in calitatea sa de membru EURES. EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Selectionata de rugby a Romaniei invins, sambata, la Buzau, echipa Belgiei, scor 62-12 (29-5), in etapa a patra a Rugby Europe Championship, insa sansele de calificare directa la Cupa Mondiala sunt minime. Cum era si de asteptat, meciul a fost un antrenament cu public al romanilor, care au inscris…

- CSM Bucuresti si-a aflat duminica seara adversara din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Aceasta va fi Metz, dupa ce echipa franceza a invins Thuringer cu 35-29 si a ocupat locul 2 in grupa principala 2. Mansa tur va avea loc in Capitala, in 7-8 aprilie, iar returul,…

- Luare de ostatici intr-o casa a veteranilor din SUA. Patru persoane, dintre care trei femei care au fost luate ostatice și un barbat, presupusul autor al sechestrarii acestora, au fost gasite moarte de catre oamneii legii intr-o casa de veterani din orașul Yountville, din statul California. Informațiile…

- Firmele vor fi obligate sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare, astfel incat diferențele nejustificare intre salariile femeilor și cele ale barbaților vor putea fi ușor descoperite. Premierul francez Edouard Philippe a propus ca, într-un interval de trei ani, companiile…

- Razvan Lucescu, 49 de ani, este extrem de apreciat si ar putea prelua echipa nationala a Greciei. "Razvan Lucescu este cotat ca cel mai bun antrenor din Grecia. Cel care mi-a spus asta a lucrat cu mine, mi-a fost translator, si lucreaza in continuare in fotbalul din Grecia. El mi-a spus ca…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat. În timp ce media în UE, în 2016, a fost de 16%, România…

- Filmul romanesc "Touch Me Not", regizat de Adina Pintilie, recompensat cu ''Ursul de Aur'' la Berlinala 2018, va fi proiectata in cadrul celei de-a 22-a editii a Festivalului International de Film de la Sofia, desfasurat in perioada 7 - 29 martie, informeaza agentia de stiri BTA.…

- Guvernul de la Bruxelles a lansat, de asemenea, și un site in limbile oficiale ale Belgiei – franceza, germana și olandeza – care conține instrucțiuni in caz de urgența. Ministrul belgian de Interne, Jan Jambon, a declarat ca Executivul intenționeaza sa informeze in „mod corespunzator” publicul, transmite…

- La data de 6 martie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un tanar de 26 de ani, din comuna Matasari, detine o motocicleta care figureaza ca fiind cautata de autoritatile competente din Germania, ca bun folosit ca proba in…

- Leopold de Saxa Coburg Gotha 1835 1909 a fost fiul primului rege al Belgiei, Leopold I 1831 1865 , si al aristocratei franceze Louise d 39;Orleans. La 18 ani a devenit mostenitor al tronului cu titlul de duce de Brabant regiunea Bruxelles si ii va succeda tatalui cu numele de Leopold II. Beneficiar…

- A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal pretios care, la cursul actual de schimb, are o valoare de 130 de milioane de dolari.In opinia Bancii Nationale a Ungariei, pastrarea rezervei de aur in interiorul tarii poate consolida si mai mult…

- In urma cu 100 de ani virusul gripei spaniole a infectat aproximativ o treime din populatia planetei. Amploarea pandemiei si gravitatea infectiei devin evidente daca ne gandim ca doar in Statele Unite, in luna octombrie a anului 1918, s-au inregistrat 195.000 de decese din cauza gripei. Aceasta gripa…

- Primarii vranceni nu gasesc tineri in mediul rural pe care sa ii instruiasca in cadrul unui proiect finanțat de parteneri elvețieni, al carui scop este de a dezvolta mici afaceri in turismul rural pentru zona Vrancei. Acești tineri urmau sa intre intr-un proiect derulat cu parteneri elvețieni din regiunea…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Orasul olandez Amsterdam a fost desemnat pentru a gazdui acest sediu (EMA) care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Romania a ratat șansa de a avea Agenția Europeana a Medicamentului. Despre acest subiect, europarlamentara Norica…

- Hotararea istorica a unei instante de judecata din Germania, ca orasele pot fi obligate sa interzica circulatia masinilor diesel poluante, va avea consecinte in afara tarii, inclusiv in Europa de Est, scrie Ziarul Financiar.

- Bruxelles si mai multe orase din Germania au pus in discutie, la inceputul acestui an, introducerea transportului public gratuit. Contextul este diferit pentru cele doua situatii dar scopul e oarecum acelasi: reducerea poluarii urbane, scris The Guardian. Masini, sobe… „Bruxelles…

- Sky este cel mai mare operator de televiziune cu plata din Europa. Comcast ofera 22,1 miliarde de lire sterline (29,50 miliarde de dolari) pentru Sky. Oferta evalueaza o actiune Sky la 12,50 lire sterline, o prima de 16% fata de oferta facuta de grupul media 21st Century Fox, detinut de magnatul…

- Duminica – 14 august 2005 – e o data magica in istoria Belgiei. O tara cunoscuta pentru bere, ciocolata, waffles, piatra de pavaj, diamante, French fries, midii si “muschi” – toata lumea-l stie pe Jean-Claude Van Damme… la toate acestea din 14 august s-a mai adaugata ceva care marcheaza istoria Belgiei:…

- Parintele celebrului motan Leopold si al celor doi soricei care-l tachineaza, s-a stins din viata, la varsta de 77 de ani. Regizorul Anatoli Reznikov a murit in Germania, in urma unei boli incurabile.

- Un muzeu consacrat Holocaustului va fi construit in Salonic (nordul Greciei), omagiu pentru mii de evrei exterminati de fascisti, a anuntat marti premierul grec Alexis Tsipras de pe viitorul santier, in prezenta presedintelui israelian Reuven Rivlin, informeaza AFP. Germania si Fundatia…

- Formatia Mouscron, antrenata de Mircea Rednic, a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa KV Mechelen, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Belgiei, in care Dorin Rotariu a inscris un gol.Rotariu, integralist la oaspeti, a marcat in minutul 47, cu o lovitura cu capul.…

- Zestrea Oașului- Festivalul Datinilor si Obiceiurilor de Iarna, ediția XX, va avea loc duminica, 7 ianuarie 2018, la Negrești-Oaș. La tradiționalul eveniment sunt așteptate 23 de ansambluri folclorice, cete și grupuri de colindatori din Țara Oașului și din zonele etnografice invecinate: Codru, Maramureș,…

- Guvernul german si-a aparat joi noua lege împotriva asa-numitelor mesaje de 'ura' si a 'stirilor false', taxata însa drept cenzura de extrema dreapta, dar si de sectorul jurnalistic, informeaza agentia EFE. 'Libertatea de exprimare protejeaza opiniile reprobabile sau…

- In Spania, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar un schior a murit dupa ce a fost lovit de un copac doborat de vant. La Aeroportul din Amsterdam au fost inregistrate rafale de vant de peste 110 km/ora, determinand anularea a sute de zboruri. …

- Ultimii zece ani au insemnat pentru internet cea mai dura perioada de reglementare din toata istoria sa. Aparitia retelelor sociale si a normelor care trebuiesc respectate in online au dus la disiparea notiunii de libertate de exprimare, fapt care nu mai este de mult o surpriza.

- A inceput mercato pentru tricolori. Conform presei din Turcia, fotbaliștii romani Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu vor fi transferați de la Anderlecht de echipe din Super Lig. Stanciu, 24 de ani, este dorit la Beșiktaș, locul 4, sub forma de imprumut, cu opțiune de cumparare. Mijlocașul din Alba…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion. Mii de politisti vor fi gata sa intervina. Pietele in care se va petrece vor fi protejate cu bariere care sa impiedice patrunderea masinilor. Departamentul de Politie din orasul New York…

- Controversatul ultra-conservator britanic Milo Yiannopoulos, care a lucrat in trecut si la Breitbart News, va sustine la finalul lunii ianuarie un discurs in deschiderea unui colocviu de trei zile, organizat sub egida guvernului ungar, la care mai este invitat si un lider al extremei drepte germane,…

- Procurorii Parchetului General au trimis in judecata 11 persoane, acuzate ca inchiriau masini de lux din Germania si Spania, pe care le vindeau apoi in Romania, prejudiciul in acest caz fiind de peste 500.000 de euro. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, au fost trimisi in judecata…

- Dar unghiul orizontal al busolei, sau azimutul, a fost calculat pentru Cosmodromul Baikonur, pe care Rusia il opereaza de decenii, in fosta republica sovietica a Kazahstanului. ''Setarile erau de fapt pentru Baikonur. Ei nu au calculat azimutul", a declarat Rogozin, care raspunde de industriile spatiala…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Intrebat daca Departamentul de Stat este o victima a fake news-urilor, presedintele Senatului a declarat ca "exista o informare extrem, si subliniez extrem, de superficiala a celor care au luat pozitie din strainatate, bazandu-se probabil pe ceea ce au citit pe Facebook. Daca Facebook-ul este sursa…

- "Foarte multi au o informare superficiala. la Unii pot accepta preocupari legitime sa nu existe derapaje. Dar aceste comentarii si afirmatii trebuie facute in cunostinta de cauza si am mari indoieli ca sunt facute in cunostinta de cauza si nu sunt preluate dintr-o disputa strict pe legile justitiei…

- Marius Sumudica a sarit in apararea lui Mircea Lucescu. Intr-un interviu acordat celor de la beIN Sports, Sumi spune ca "Il Luce" nu poate face minuni si ca are nevoie de timp pentru a realiza lucruri bune la nationala Turciei. Campionul Romaniei cu Astra stie cand ar putea fi demis Lucescu.…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Tenismanul David Goffin a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului in Belgia, potrivit site-ului tenniswordusa.com. Goffin este primul jucator de tenis care primeste aceasta distinctie, in trecut doar jucatoarele de tenis avand aceasta onoare, Justine Henin (de opt ori), Kim Clijsters…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala, preluat de Romania TV.Accidentul a avut loc miercuri la ora 12.40 13.40, ora…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Un grup de producatori de carnati din Germania urmeaza sa ajunga marti in fata tribunalului pentru a incerca sa schimbe amenzile impuse in urma cu trei ani pentru ca ar fi fixat preturile pentru alimentul favorit al germanilor, potrivit AFP.

- Inaintea finalei Campionatului Mondial din Germania, organizatorii au anunțat deja echipa ideala a turneului final. Sunt jucatoare exclusiv de la cele patru semifinaliste. Cristina Neagu nu mai prinde astfel "7"-le de baza. CSM București are, in schimb, o reprezentanta, pe suedeza Nathalie Hagman, desemnata…