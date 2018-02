Stiri pe aceeasi tema

- Bani europeni pentru continuarea lucrarilor la proiectul de extindere si reabilitare a sistemelor de apa si apa uzata in Teleorman in Economie / Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007 – 2013, in discutie intrand…

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, in timp ce Cluj-Napoca a inregistrat pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, citata de Agerpres. Conform datelor citate, cele mai listate…

- În anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, suporterii din Republica Moldova doresc sa organizeze un amical cu România. „Ar fi frumos sa jucam meciul frației la Iași sau la Chișinau", susțin microbiștii moldoveni, care considera ca în vara…

- Andrei Laslau, unul dintre cei mai populari nutriționiști din Romania, trece dincolo de aparențe impreuna cu Florentina Fantanaru și spune lucrurilor pe nume, sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. UPDATE: Presedintele Klaus Iohannis a criticat, in mesajul de Ziua Unirii Principatelor, politicienii de la putere, elogiind romanii care au…

- "De fapt, 2018, ca si 2017, a inceput cu o batalie strict pentru putere. OK, Dragnea e cel mai puternic de la Ceausescu incoace. Ce face cu puterea aia? Asta e problema. (...) Faptul ca ii controleaza pe cei 40-50 de oameni din CEx (...) cu functii, cu diverse avantaje, treaba lor. Nu e asta treaba…

- 159 de ani de la Mica Unire din anul 1859, infaptuita de Alexandru Ioan Cuza, va fi marcata maine la Iași. Astfel, romani de pe ambele maluri ale Prutului iși vor da intalnire in fosta capitala a Romaniei.

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- V. Stoica Astazi s-a reluat activitatea in unitațile de invațamant preuniversitar din intreaga țara, insa veștile care vin din partea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile nu sunt tocmai bune pentru elevii din județul Prahova. Potrivit ultimului raport oficial al Centrului…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Printre alți papagali bahluiezi care și-au dat cu parerea despre anul care a trecut, Radu Botez, viceprimar al așa-zisului municipiu Iași, a emis unul dintre cele mai constipate și babești raspunsuri : ” A fost un an bun. Clima in Romania a fost prielnica agriculturii, nu am avut cutremure semnificative,…

- Depozitele de medicamente au vandut in anul 2016 produse de peste 26 miliarde lei, in crestere de la 23 de miliarde de lei. Din acestea, produse in valoare de 16 miliarde sunt vandute catre populatie prin intermediul farmaciilor, iar restul in valoare de 10 miliarde de lei ajung la populatie prin alte…

- Verificare a panourile stradale pe teme de sanatate Panou antivaccinare în Brasov. Foto: facebook.com/DrRaedArafat. Directiile de Sanatate Publica din tara verifica, începând de astazi, toate panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica.…

- Timișoara este orașul secundar din Romania in care s-au mutat cei mai mulți oameni in perioada 2001 – 2011, fiind urmat de Cluj-Napoca, Iași și Constanța. De altfel, și inainte de 1989, capitala Banatului era cel mai atractiv oraș din țara. Marius Cristea, expert senior pe dezvoltare urbana in cadrul…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania"

- Irina Columbeanu a facut publica o inregistrare in care apare alaturi de un baiețel de origine asiatica pe care il numește fratele sau. Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de…

- Zilele de Craciun nu au fost deloc linistite pentru ca Romania este ingrozita de evenimente socante. Unul dintre cele mai tragice este cel al tinerilor soti Maleon din Iasi, oameni educati si cu o stare materiala buna care au recurs la gesturi extreme ce le-au pus capat zilelor. Potrivit oamenilor legii…

- Reprezentantii PNL, USR si PMP au afirmat vineri, dupa adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, ca veniturile sunt supradimensionate, ca investitiile vor fi diminuate si ca nu vor fi respectate prevederile Tratatului fiscal, in timp ce deputatul Varujan Vosganian (ALDE) a declarat ca o reducere…

- Conform unei analize Vola.ro, romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania – Sicilia și Bologna. Și destinațiile din Romania au fost solicitate,…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- Parchetul General a anuntat luni ca au fost descoperite noi probe care fac lumina in Dosarul Revolutiei din decembrie '89. Mai exact, au fost identificate sursa sunetului cu efect de panica emis in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu din 21 decembrie '89 care a dus la izbucnirea protesteor…

- Revolutia din decembrie 1989 | Procurori: Au existat trei tentative de asasinare a cuplului Ceausescu, inainte de executie In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, luni, ca au inregistrat avansari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din…

- Adus miercuri (13 decembrie) in țara, trupul suveranului a fost depus pentru ultima oara in Sala Tronului, la ora 20:20. De atunci, mii de de oameni așteapta ore intregi sa intre sa-și ia ramas bun de la Rege. Cu excepția zilei de 13 decembrie cand Palatul Regal a fost inchis la miezul nopții,…

- Coletele trimise cu Prioripost ajung la destinatie in 12 ore daca sunt trimise in aceeasi localitate, in 24 de ore daca sunt trimise intre orase resedinta de judet sau intra-judetean, sau in 36 de ore intre oricare alte doua localitati din Romania. „Daca vrei si mai rapid, Posta Romana iti pune la dispozitie…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, s-a intalnit, la sediul BERD din Londra, cu directorul executiv pentru infrastructura al bancii, care si-a exprimat angajamentul de a colabora pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a Romaniei, pe care a numit-o una dintre cele mai slabe zone ale mediului…

- CHIȘINAU, 11 dec — Sputnik. Sa vorbești de rau un cleric, ba chiar sa-l înjuri, în Republica Moldova, este cool si trendy. Și sunt mulți cei care își permit sa faca acest lucru în public, mai ales pe rețele de socializare care sunt la îndemâna oricui.…

- Trei curse ale companiei aeriene Blue Air – care ar fi trebuit sa decoleze, astazi, de la Londra spre Bucuresti, Iasi si Bacau – au fost anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au dus la inchiderea aeroportului Luton de langa Londra. Compania nu stie exact cand va fi redeschis aeroportul…

- Scaderi drastice pentru rezidențialul nou din Cluj. VEZI suprafata autorizata in 2017 In toata tara se construieste pe banda rulanta, insa Clujul da semne ca se apropie de saturatie. S-a inregistrat o scadere drastica a suprafeței autorizate. ZIUA de CLUJ a scris, într-un articol anterior,…

- Manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei se vor desfasura, la Iasi, in Piata Palatului, a declarat primarul Mihai Chirica. El a spus ca Piata Unirii trebuie sa ramana rezervata evenimentelor de la 24 ianuarie, iar manifestarile de 1 decembrie trebuie sa aiba loc in Piata Palatului. Mihai Chirica…

- V-ati trezit vreodata cu amenda pentru lipsa rovinietei? Fara sa stiti cand si unde anume ati fost surprins de camerele de supraveghere instalate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri din Romania (CNADR), de obicei gasiti in cutia postala un plic care contine minunata sanctiune. De multe ori…

- Teatrul Stela Popescu, mesaj pentru actrița care i-a dat numele. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in holul casei sale din centrul Capitalei. Stela Popescu a murit, fiind gasita prabușita in holul casei de catre o vecina a acesteia,…

- Autoritatea pentru telecomunicatii din Germania a decis sa interzica vanzarea smartwatch-urilor care targeteaza copiii, scrie news.ro.Bundesnetzagentur, autoritatea de stat in materie de telecomunicatii din Germania, a decis interzicerea smartwatch-urilor pentru copii si recomanda parintilor…

- Prezent la Iasi, intr-o vizita, Liviu Pop, Ministrul Educatiei, le-a declarat jurnalistilor ca manualele de clasa a V-a vor ajunge in unitatile de invatamant luni, 20 noiembrie, si ca toate inspectoratele scolare din tara se ocupa de acest lucru. „17 noiembrie era termenul de livrare catre…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- Printre hotelurile incluse in oferta „Black Friday” se numara Phoenicia Hotels (Phoenicia Holiday Resort, Phoenicia Luxury, Phoenicia Royal), Zenith Conference and Spa 4* (Mamaia), Hotel Victoria 3* (Mamaia), Complex Steaua de Mare 3* (Eforie Nord), Complex Dunarea 3* (Eforie Nord), 2D Resort and…

- Cine sunt premiantii TechFest 2017 Cea de-a doua ediție a TechFest, primul festival din Transilvania dedicat tehnologiei, a strans la Cluj-Napoca peste 600 de specialiști in IT, antreprenori și pasionați de tehnologie și inovare. În prima parte a lunii noiembrie, aceștia au avut ocazia sa…

- Iasul a prins „lista scurta" a candidatilor, alaturi de Satu Mare si Baia Mare, titlul fiind adjudecat de ultimul oras mentionat. Conceptul si sloganul Iasului au fost „IS ON! - 100 de ani, doua capitale". Grupul de lucru pentru realizarea dosarului de candidatura a fost format din reprezentanti a 34…

- Mii de oameni au iesit din nou in strada, duminica seara, pentru a protesta fata de actuala guvernare, principalele motive de nemultumire fiind modificarile la Codul Fiscal, asa-zisa "revolutie fiscala", si cele la Legile Justitiei. Proteste au fost in Bucuresti, Cluj Napoca, Brasov, Timisoara,…

- Intr-adevar, iata ca se poate si in Romania! Totul tine de povestea tanarului cercetator, arheolog si om de stiinta, dr. Andrei Asandulesei, de la Facultatea de Istorie a Universitaii “Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), respectiv membru de baza al Platformei ArheoInvest. Acum aproape doua luni (septembrie…

- Peste 300 de persoane din tara si strainatate se vor afla la Iasi in perioada 9 – 11 noiembrie pentru a lua parte la a XII-a Conferinta Nationala de Bioetica. Evenimentul este organizat de Societatea Romana de Bioetica in colaborare cu Asociatia pentru Educatie si Cercetare in Etica si Drept, Societatea…