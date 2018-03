Stiri pe aceeasi tema

- Caravana “Fii pregatit!” va ajunge sambata, 31 martie, in orașul Alba Iulia și va fi amplasata pe platoul din fața Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia iar duminica, 1 aprilie, in orașul Blaj, fiind amplasata in parcarea Hotelului Tarnavele. Timp de doua zile, in intervalul orar 10:00 – 18:00,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI indemna administratorii spațiilor de agrement din Republica Moldova sa respecte regulile de apare impotriva incendiilor. Asta dupa ce in Kemerova, Rusia a izbucnit un incendiu soldat cu cel puțin 64 de morți.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” al judetului Salaj a demarat luni, 26 martie, activitatea de recrutare candidatilor pentru concursul de admitere sesiunea 2018, la institutiile de invatamant care formeaza personal necesar Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Astfel pentru Facultatea…

- Caravana “Fii pregatit!” ajunsa sambata, 24 martie in Deva, iar duminica, 25 martie in Brad, a strans sute de cursanți. In intervalul orar 10:00 – 18:00, personalul ISU Hunedoara a organizat cursuri de pregatire a populației pentru acordarea de prim ajutor in situații de urgența. Cursurile…

- Luiza Radulescu Pintilie Nemultumirile locuitorilor din Cheia legate de anuntata desfiintare, cu incepere de la 1 aprilie, a Punctului de lucru al Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare si al Brigazii de Pompieri au ajuns, asa cum anuntasera reprezentantii comunitatii, pe masa conducerilor…

- In ultima perioada, pe teritoriul Romaniei, s-au inregistrat mai multe cutremure de magnitudine redusa sau moderata. In acest context, Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența si-a propus demararea unei campanii naționale…

- In urma cu doi ani și jumatate incepea inscrierea pentru cel mai amplu program de voluntariat derulat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Peste 2.000 de voluntari, dornici de a-și ajuta semenii, au decis sa faca parte din marea familie “Salvator din pasiune”, unde zilnic sunt la datorie…

- Mai multi reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) Botosani au putut fi vazuti marti in centrele comerciale din Botosani, in unitatile de invatamant din municipiu si nu numai.

- Marti, 13 martie 2018, cu prilejul “Zilei Informarii Preventive”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova desfasoara o serie de activitati de informare si educatie preventiva a prahovenilor, in scopul diminuarii vulnerabilitatii acestora in fata riscurilor…

- Tanarul sucevean Alexandru Sahlean, student in anul II la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Al.I. Cuza" Bucuresti, a fost mesagerul urarilor de „La multi ani" transmise doamnelor si domnisoarelor de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ...

- Restrictiile de circulatie au fost ridicate, vineri, incepand cu ora 17,00, pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ''Recomandam…

- Peste 30 de localitati din zece judete au fost afectate de inundatii in ultimele 24 de persoane, cele mai mari probleme fiind in judetul Teleorman, unde cinci persoane au fost evacuate din locuinte, potrivit datelor transmise vineri de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Din…

- Compania Regionala de Apa Bacau a intrerupt apa in oraș! O avarie aparuta pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, in comuna Margineni, a intrerupt furnizarea apei potabile din aceasta sursa, incepand cu ora 12.00. Reprezentanții CRAB anunța ca programul de furnizare a apei va fi restricționat in…

- Astazi, 7 martie 2018, intre orele 10.00 – 11.00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va desfașura un nou exercițiu de alarmare la nivel național. Acesta face parte din seria antrenamentelor și exercițiilor pentru verificarea funcționarii sistemelor de alarmare publica desfașurate lunar,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza și desfașoara un exerciții pentru verificarea funcționarii sirenelor de alarmare publica, prin acționarea acestora, in prima zi de miercuri a fiecarei luni. Miercuri, in intervalul orar 10.00 – 11.00, va avea loc exercițiul…

- Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența au lansat, joi, 1 martie, platforma naționala de pregatire pentru situații de urgența, fiipregatit.ro.

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, joi, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- Zece persoane private de libertate aflate in custodia Penitenciarului Oradea au efectuat, miercuri, o vizita la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al Judetului Bihor.

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, in unanimitate, proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”. Inainte de votul final, Liviu Dragnea a felicitat Guvernul Tudose…

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Daca e marți, 13 februarie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza in toate județele „Ziua informarii Preventive”. Desfașurata sub sloganul „Preveniți ghinionul” și avand ca logo pisica neagra, pompierii gorjeni organizeaza mai multe evenimente in aceasta zi, pentru…

- Peste 50 de salvatori si pompieri au fost premiati astazi in cadrul Galei Barbatiei, organizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Laureatii au fost felicitati de conducerea institutiei si au primit diplome.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Duminica dupa-amiaza, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,9 fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri, noteaza News.ro.…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus unitatilor subordonate monitorizarea zonelor de competenta si adoptarea masurilor pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ce pot aparea, avand in vedere atentionarea hidrologica de cod galben valabila pentru 15 judete…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, dr. Raed Arafat, face in aceste zile un tur al Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta la a caror evaluare asista pentru a cunoaste problemele din sistem. Ministrul secretar de stat, Raed Arafat a anuntat ca din cei 600 de milioane de euro alocati anul…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, la un service auto din municipiul Campina. Din primele informatii in interior se afla mai multe avelope dar si acumulatori. Pericolul vine de la acumulatori care din cauza temperaturii foarte ridicate pot exploda. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a inițiat o campanie de atenționare a conducatorilor auto care aleg sa parcheze mijloacele de transport in preajma cladirilor și blocurilor de locuit, blocind accesul pompierilor in caz de incendii, noteaza NOI.md. Acțiunea are loc in comun cu…

- Un pescar a cazut sub gheata, dupa ce a incercat sa il salveze pe un coleg de al lui, care se afla in dificultate. Din fericire, este scenariul unei demonstratii date de reprezentantii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Posturile vamale de tip debarcader „Soroca” și „Molovata” și-au sistat astazi temporar activitatea din cauza podurilor de gheața formate peste râul Nistru, transmite MOLDPRES. Solicitata de agenție, purtatorul de cuvânt al Serviciului Vamal, Cristina Rau,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta anunta ca au intrat in vigoare noile prevederi ale legii privind apararea impotriva incendiilor, care impun afisarea unor panouri de instiintare pe cladirile si spatiile publice din categoria...

- 62 de localitați din sapte raioane stau in continuare fara curent, dupa ninsorile abundente de joi, anunta Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Este vorba despre raioanele Criuleni, Caușeni, Ștefan Voda, Anenii Noi, Taraclia, Cimișlia și Gagauzia.

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au…

- Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in noaptea de 17 spre 18 ianuarie se prevad condiții complicate ale vremii, precipitații sub forma de ploaie și lapovița. In jumatatea de sud se vor produce depuneri de lapovița, iar local, pe drumuri se vor forma troiene, noteaza NOI.md. In acest…

- O batrana din localitatea tulceana Murighiol a ramas, luni dimineata, fara locuinta, dupa ce a fost salvata dintr-un incendiu cauzat, cel mai probabil, de o candela aprinsa lasata nesupravegheata, potrivit AGERPRES. Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa premierului: Sorin Ovidiu Vantu…

- In prima zi din aceasta saptamina, care a fost și a doua zi de Craciun pe stil vechi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a anunțat ca cinci minori au ramas blocați intr-un lift, la etajul 7, in sectorul Botanica. Incidentul s-a produs la miezul nopții. Totodata, compania care a…

- La nivelul județului Bihor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. „Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012. De asemenea RISC a mai lansat campanii de educații…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca misiunea pompierilor romani la Moftinu Mare s-a incheiat. Operatiunea, una impresionanta, s-a incheiat si cu ajutorul pompierilor din Lugoj care si-au petrecut sarbatorile langa sonda din judetul Satu Mare. ”La sfarsitul celei de-a douazecea…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența demareaza procedura de recrutare, prin incadrare directa, pentru 198 de posturi existente la nivel național. Din totalul acestora, 121 sunt pentru ofițeri, 72 pentru subofițeri și 5 pentru personalul civil. Alocate conform necesarului de personal, posturile…

- Peste 5.100 de pompieri actioneaza in perioada Revelionului, iar urgentele medicale sunt acoperite de 254 de echipaje de prim ajutor calificat SMURD, 26 de unitati de terapie intensiva mobila si opt ambulante, anunta IGSU intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. In perioada Revelionului,…

- Miercuri, 03 ianuarie 2018, intre orele 10.00 - 11.00, sirenele de alarmare publica vor fi actionate in intreg judetul Prahova. Incepand cu data de 02 august a.c., Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara lunar exercitii pentru testarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare…