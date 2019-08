Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de voluntari TELUS International Romania s-au mobilizat pentru construcția centrului comunitar destinat copiilor defavorizați din Buftea, care astfel, vor avea curand un loc unde sa-și faca lecțiile și sa manance o masa calda. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 457 De…

- In ziua Inalțarii Domnului la Ceruri, in comuna Ștefaneștii de Jos localnicii și-au inalțat gandurile catre toți inaintașii lor care s-au ridicat la Ceruri luptand pentru pamantul, libertatea și credința acestei așezari. Cu dragoste in suflete, numeroși localnici, in frunte cu primarul Ionel Robert…

- La Gruiu, in ciuda trecerii timpului, sentimentele de prețuire fața de țara și fața de eroi nu au slabit cum s-a intamplat in alte zone, ci au incolțit in inimile satenilor de azi. Lucru dovedit in ziua Inalțarii Domnului la Ceruri, cand localnicii au aratat, inca o data, ca pentru ei eroii sunt memoria…

- Ca in fiecare an, snagovenii au așteptat cu nerabdare și emoție momentul in care iși vor sarbatori comuna, cu ocazia „Zilelor Snagovului”. Pentru ca, de fiecare data, sarbatoarea localitații le-au lasat in memorie amintiri de neuitat. Iar anul acesta, putem spune cu mana pe inima, primarul Marian Oancea,…

- 1 Iunie cu peste 3.000 de baloane colorate De 1 iunie, orașul Buftea s-a transformat intr-un taram al poveștilor, al bucuriei și al jocurilor. Ca in fiecare an, Primaria Buftea, prin Centrul Cultural, a oferit in dar copiilor, de ziua lor, o minunata petrecere, care i-a purtat pe cei mici prin ținuturi…

- O alta tradiție care se perpetueaza la Snagov cu ocazia sarbatorii comunei este legata de sport. Mai exact, este vorba de o competiție locala de fotbal denumita „Cupa Satelor”, la care participa jucatori amatori din cele 5 localitați care alcatuiesc comuna. Așadar, cu ocazia amintita, primarul localitații…

- Detinatorii sau administratorii de terenuri pe ale caror suprafete au fost depistate focare de infestare cu ambrozie sunt obligati sa le elimine! In caz contrar, ei risca amenzi intre 750-5.000 de lei, pentru persoanele fizice si pana la 20.000 de lei pentru persoanele juridice, anunța Primaria Capitalei.…