Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul lunii octombrie 2018, Centrul Diecezan Caritas Iași in calitate de Solicitant in colaborare cu partenerii de proiect – Primaria Comunei Preutești și Școala Gimnaziala Preutești, județul Suceava organizeaza prima campanie „Luna Mediului” – acțiune anuala de plantare copaci in comunitațile…

- Membrii grupului ținta din cadrul proiectului A.M.I.C.- Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate – cod proiect 115048 au beneficiat de primele sesiuni de Consultații oftalmologice gratuite organizate in comuna Preutești, județul Suceava. La prima sesiune de consultații oftalmologice din 23 august…

- Membrii grupului ținta din cadrul proiectului A.M.I.C. – Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate – au beneficiat de primele sesiuni de Consultații oftalmologice gratuite organizate in comuna Preutești, județul Suceava. La prima sesiune de consultații oftalmologice din 23 august 2018 au participat…

- O tanara din județul Suceava a obținut cel mai mare punctaj la concursul de admitere sesiunea august – septembrie 2018, organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca: 98 de puncte din 100 maxim posibile. La sesiunea anterioara de admitere, cel mai mare punctaj atins a fost…

- Primaria comunei Corbu a atribuit recent un contract de servicii de paza pentru institutiile situate pe raza comunei Corbu. Valoarea contractului este de 425.408,76 lei, fara TVA. Firma castigatoare este Kokkai Comimpex SRL.Obiectul contractuluiPaza si interventia trebuie sa fie asigurata de catre o…

- Un conducator auto din judetul Constanta a fost implicat intr un accident rutier in municipiul Suceava. Potrivit IPJ Suceava, la 25.08.2018, ora 02.20, un tanar de 22 ani din sat Dulcesti, com. 23 August, jud. Constanta, in timp ce conducea autoturismul pe str. Slatioarei din mun. Suceava, dinspre str.…

- La data de 6 august a.c., un barbat, de 33 ani, din judetul Suceava, in timp ce conducea un autoturism pe DN 15 A, avand directia de mers spre Reghin, pe fondul neadaptarii vitezei intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul acestuia, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu o autoutilitara,…

- O vaca s-a nascut in județul Neamț fara ochi și fara coada. Proprietarul animalului nu s-a gandit la un semn divin ci a gasit imediat o explicație științifica: totul are legatura cu genetica. Medicul veterinar din localitate a confirmat și el anomalia din gospodaria crescatorului de animale, din localitatea…