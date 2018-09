Stiri pe aceeasi tema

- In Brazilia, presedintele Michel Temer a semnat un decret prin care este trimisa armata in statul de granita Roraima. El a declarat ca decizia are ca scop mentinerea ordinii si siguranta migrantilor. Mai devreme luna aceasta, mai multi brazilieni au atacat migrantii venezueleni dintr-un oras de granita.De…

- Ministrul apararii, Joaquim Silva e Luna, citat de AFP, a precizat ulterior ca trupele braziliene sunt deja pe pozitii la frontiera. Pe 18 august, localnicii din Pacaraima - un oras situat in apropierea granitei, in statul brazilian Roraima - s-au revoltat si au alungat inapoi in Venezuela sute de…

- Dupa mai multe incercari eșuate, oamenii accepta resemnati sa-si dea peste cap programul si sa plece la drum cu trei, patru sau chiar cinci ore mai tarziu decat iși programasera. Pentru mulți, nici nu mai conteaza ca vor calatori in picioare. Situația este cunoscuta de mult timp de cei cu putere de…

- In noaptea de 16 spre 17 august 2018, in jurul orei 03.40, politistii din Blaj, in timp ce actionau pe strada Livezii din municipiu, sprijiniti de politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, au oprit, pentru control, o autoutilitara in care se aflau 3 barbati, de 23, 28 si 31 de ani, toti din municipiul…

- Trei muncitori au fost prinsi, joi, sub un mal de pamant la un strand in constructie in localitatea sibiana Scoreiu. La fata locului au fost trimise de urgenta mai multe echipaje, inclusiv un echipaj de descarcerare. Isu Sibiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Scoreiu, pentru salvarea victimelor…

- La data de 30 iulie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Gorj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca doi tineri de 22 și 31 de ani, din municipiul Targu-Jiu și un tanar de 24 de ani, din orasul Novaci, au participat in calitate de conducatori auto, cu autoturismele personale, la…

- Peste 250 de de persoane date disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata au fost depistate de politisti in aceasta saptamana. Printre cei disparuti se aflau si 113 minori.Conform Politiei Romane, in perioada 13 - 19 iulie, politistii din intreaga tara au…

- Controale in gari, porturi si aeroporturi - au fost intocmite 85 de dosare penale, in ultima saptamanaUnsprezece persoane urmarite national si opt minori lipsiti de supraveghere au fost descoperiti in ultima saptamana in urma actiunilor organizate de Politia Transporturi. De asemenea, politistii…