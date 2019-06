Stiri pe aceeasi tema

- Succesul seriei HBO “Chernobyl” pare sa fi sporit vizitele la in zona afectata de explozie. Liderii grupurilor care ghideaza turiștii la Cernobil spun ca rezervarile turiștilor au crescut cu 40% fața de aceeași perioada a anului trecut. HBO a inceput difuzarea serialului “Chernobyl” pe 6 mai. Pana la…

- „Cernobil” a devenit serialul cel mai popular din lume, devansand producții devenite cult precum „Breaking Bad” și „Game of Thrones”, potrivit platformei online Internet Movie Database (IMDb), informeaza variety.com, citat de MEDIAFAX. Primul sezon al producției HBO, care prezinta realist catastrofa…

- Cernobil, serialul HBO cu cea mai mare nota pe IMDb a agitat apele la Kremlin. Presa apropiata conducerii de la Moscova scrie ca se pregatește o riposta, un serial rusesc care pornește de la ideea ca agenții CIA au provocat dezastrul din Ucraina. Moskow Times scrie ca povestea dezastrului din 1986 ar…

- Craig Mazin, creatorul serialului „Cernobil”, si-a surprins fanii prin publicarea scenariului care poate fi descarcat gratuit. Fanii „Cernobil” trebuie sa acceseze pagina John August, unde pot descarca gratuit scenariul celor cinci episoade. As promised, I have made the scripts for #ChernobylHBO available…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un apartament pe strada Horia din Ramnicu Sarat. Pompierii actioneaza la aceasta ora pentru stingerea incendiului care se manifesta cu degajare puternica de fum. 30 de locatari au fost evacuati.

- Anamaria Prodan continua sa profite de timpul liber și sa se relaxeze in Dubai. Recent, Anamaria Prodan a primit un cadou extravagant de la soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Ana a primit cadou de Paște o brațara de la Cartier, unul dintre brandurile sale preferate. „O dimineața perfecta", a fost mesajul…

- La 89 de ani, atunci cand trebuia sa se bucure de o batranete linistita, dupa ce a muncit o viata intreaga, Catinca Ungureanu, o batrana din Iasi, care locuia in zona Podu Ros, a luat o decizie prin care a socat pe toata lumea. Drama prin care a trecut batrana, singuratatea, dar si durerile pe care…