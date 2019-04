Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul football-observatory.com, specializat in statistica fotbalistica, a realizat topuri ale echipelor din Europa, in funcție de cațiva parametri. Analiza s-a bazat pe meciurile disputate in campionatele interne, in perioada 1 iulie 2018 - 7 martie 2019. In Liga 1, fruntașele s-au dovedit a fi CSU…

- Politistii au fost solicitati la un club de noapte din centrul orasului, iar acestia au evacuat de urgenta clubul respectiv. Echipele speciale au incercuit zona dupa ce, anterior, in diverse zone s-au auzit explozii. Politia a blocat zona Stortorget in intregime. La locul exploziilor au intervenit…

- Municipiul Sebes susține in continuare programul national de donare de sange printr-o acțiune programata a avea loc la Spitalul Municipal Sebeș, miercuri, 6 martie 2019, incepand cu ora 8,00. Primarul Municipiului Sebes, Dorin Nistor, alaturi de voluntari din administrația publica locala și din serviciile…

- Municipiul Sebeș s-a inscris la Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala ediția 2019, cu 4 portofolii: primarul Dorin Nistor- candidat la secțiunea Politicianul Anului, Direcția de Asistența Sociala Sebeș – candidata la secțiunea Instituția Anului, asistentul social Andrei Balaur Naghi – candidat…

Din data de 4 februarie pana pe 15 martie turdenii pot depune proiecte pentru orașul lor prin intermediul platformei www.turdadecide.ro

- Guvernul Romaniei fura din bugetul Sebeșului 7,3 milioane de lei. In sarcina Municipiului Sebeș, unul din cele mai dezvoltate centre economice ale țarii, se vor regasi cheltuieli obligatorii de circa 1,5 milioane de lei, la care se adauga alte 5,8 milioane de lei cu finanțarea drepturilor asistenților…