In ciuda noilor sanctiuni, Coreea de Nord pregateste lansarea unui satelit

- Saptamana trecuta, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat a noua serie de sanctiuni pentru a constrange Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic interzise, dar si la lansarile de satelit. "Am aflat recent pe diferite canale ca Nordul a terminat un nou satelit numit Kwangmyongsong-5",…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Racheta Falcon 9 a fost lansata vineri dupa-amiaza de pe baza Vandenberg din California, cu scopul de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului pentru compania Iridium Satellite Communications. Spectacolul luminos creat pe cer de lansarea rachetei i-a bulversat pe unii locuitori care au…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Rodong Sinmun, cotidian care reflecta punctul de vedere al Phenianului, noteaza ca Washingtonul si aliatii sai trebuie sa evalueze in modul cel mai serios posibilele consecinte ale actiunilor preconizate

- Articolul explica pe o intreaga pagina a Jilin Daily, felul in care armele nucleare sunt diferite de cele traditionale si instruieste oamenii pentru a se proteja in eventualitatea unui atac. Cei care sunt afara in timpul unui atac ar trebui sa se ascunda intr-un transeu, sa isi acopere pielea…

- Coreea de Sud și Statele Unite au dat astazi startul celor mai ample exerciții aeriene de pana acum, la o saptamana dupa ce Coreea de Nord a testat o racheta intercontinentala in cadrul programului balistic care a provocat tensiuni la nivel global. Exercițiul militar numit „Vigilant Ace” mobilizeaza…

- Presedinteleamerican Donald Trump, a fost ”condamnat la moarte” de catre Coreea de Nord, tara care socoate ca presedintele nu este altceva decat un criminal hidos. Articolul admite ca presedintele Statelor Unite a adus ofense tarii atunci cand a denuntat „dictatura cruda” a lui Kim Jong-Un…

- Presedintele american, Donald Trump, a aratat duminica, intr-un tweet, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP."Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile…

- Președintele SUA Donald Trump a propus, marți, Coreei de Nord sa inițieze negocieri pentru depașirea actualei crize, generata de ambițiile nucleare și baliste ale Phenianului. „Ar fi logic pentru Coreea de Nord sa vina la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord benefic pentru poporul nord-coreean…

- Coreea de Nord si-a reafirmat, marti, dorinta de a-si consolida puterea nucleara pentru a raspunde la actiunile ostile ale Statelor Unite, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Atata timp cat…

- Coreea de Nord l-a avertizat duminica pe presedintele american Donald Trump sa se abtina de la "remarci iresponsabile" în cursul turneului pe care tocmai l-a început în Asia. Donald Trump este "instabil spiritual", se afirma un articol publicat duminica…

- Coreea de Sud a anunțat o runda de sancțiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii președintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP. Optsprezece bancheri nord-coreeni stabiliți in China, in Rusia…

- Turneul vine intr-o perioada de tensiuni accentuate in privinta programului nuclear si de rachete balistice desfasurat de catre Coreea de Nord. Trump este asteptat sa faca front comun cu Japonia si Coreea de Sud, presand in acelasi timp China sa adopte o pozitie mai ferma in raport cu regimul de…

- "Schema nebuneasca a SUA de amenintari si santaj, cu rolul zdrobirii republicii noastre cu arme nucleare, continua in noiembrie, cum s-a intamplat si in octombrie", anunta agentia KCNA. Bombardierele de tip B-1B au decolat de la Baza aeriana Anderson, situata in Arhipelagul Guam (SUA) si…

- Președintele chinez Xi Jinping a adresat, intr-un demers foarte rar, un mesaj liderului nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza joi agenția nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Acest mesaj constituie probabil un semnal de încalzire a relațiilor dintre cele doua țari vecine,…

- Intr-un gest extrem de rar, Xi Jinping a raspuns la mesajul de felicitare al lui Kim Jong-Un de saptamana trecuta cu privire la realegerea sa in calitate de lider al Partidului Comunist Chinez (CPC), in cadrul celui de-al 19-lea congres al partidului. Xi va ramane la guvernare cel putin pana in…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse anonime familiare cu situatia. Aproximativ o suta de…

- Senatorii democrati Chris Murphy, Corey Booker si Brian Schatz vor prezenta un proiect de lege care va oferi Congresului SUA puterea de a decide prin vot lansarea unui atac nuclear neprovocat."Amenintarile lui Donald Trump la adresa Coreei de Nord sunt reale", a declarat senatorul Chris…

- Pachetul legislativ, ce poarte numele lui Otto Warmbier, studentul american care a murit dupa ce a petrecut mai mult timp in inchisorile nord-coreene, urmareste sa elimine legaturile Phenianului cu sistemul financiar global. Astfel, Trezoreria SUA va fi abilitata sa inghete conturile din SUA ale…

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a adoptat, miercuri, un proiect de lege care inaspreste sanctiunile impuse impotriva regimului de la Phenian, in contextul in care Coreea de Nord isi continua dezvoltarea programului nuclear, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Pachetul legislativ,…

- "Liderul nostru Kim Jong-Un a explicat pozitia noastra: vom impune pacea americanilor si vom raspunde cu foc. Avem arme nucleare si rachete balistice, dar nu le vom folosi daca nu exista nicio amenintare", a afirmat oficialul nord-coreean. "Pana acum am ajuns aproape de un echilibru final…

- Un fost oficial de la Phenian, care a fugit in Statele Unite, spune ca regimul lui Kim Jong-un este atat de afectat de sancțiunile internaționale impuse la nivel comercial, incat este sceptic ca „Regatul Ermit” ar mai putea rezista un an, transmite Business Insider, conform Digi24.Sancțiunile…

- Ambasadorul adjunct al Coreei de Nord la ONU, Kim In Ryong, a afirmat ca lumea sa este impinsa la limita unui razboi nuclear și ca rachetele Phenianului sunt pregatite sa loveasca oriunde in Statele Unite.

- Kim In-ryong, reprezentantul diplomatic nord-coreean, a declarat in fața comisiei de dezarmare din Adunarea Generala a ONU ca țara este singurul stat care a fost supus „unei amenințari nucleare extreme și directe” din partea Statelor Unite in anii 1970, precizand ca acest fapt istoric ii confera Phenianului…

- Uniunea Europeana (UE) a adoptat luni interdicția totala a investițiilor europene în Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC), în încercarea de a intensifica prin aceste noi sancțiuni presiunea economica asupra Phenianului în

- Seismul s-a produs in apropierea poligonului nuclear al regimului de la Phenian. Cel mai probabil a fost provocat de recentele teste nucleare secrete ale liderului de la Phenian, Kim Jong-un. Testul nuclear nord-coreean din 3 septembrie a provocat un cutremur de magnitudine 6,3 si mai multe…

- Reprezentantii financiari ai tarilor din G7 au convenit sa coopereze in cadrul adoptarii unui demers corespunzator impotriva tentativelor Coreei de Nord de a se sustrage sanctiunilor impuse in cazul sau de catre Organizatia Natiunilor Unite (ONU), a indicat joi un inalt oficial al Ministerului japonez…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca situatia actuala din Coreea de Nord nu mai poate continua si a catalogat drept un esec acordul diplomatic incheiat cu Phenianul de catre fosta administratie Bill Clinton, relateaza site-ul televiziunii CNN. "Nu putem lasa situatia…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis pe Twitter ca ”un singur lucru va functiona” in cazul Coreei de Nord, dupa ce in trecut discutiile cu Phenianul nu au dus la niciun rezultat, informeaza Reuters. ”Presedinti si Administratiile lor negociaza cu Coreea de Nord de 25 de ani,…

- Phenianul a confirmat vineri ca a relansat uzine care au fost finantate de Seul in zona industriala intercoreeana Kaesong, din care Coreea de Sud s-a retras in 2016 pentru a protesta impotriva programului nuclear nord-coreean, relateaza AFP.Coreea de Sud si-a suspendat in februarie 2016 operatiunile…

- Coreea de Nord considera tratatul de aparare americano-sud-coreean o conspirație în vederea agresiunii. Phenianul a denunțat luni tratatul de aparare dintre Coreea de Sud și Statele Unite ca o manevra în vederea în vederea invadarii Coreei de Nord, informeaza Yonhap.…

- Un inalt oficial al diplomației nord-coreene a fost primit pentru consultari la Moscova.Adjunctul ministrului rus de externe Igor Morgulov a declarat ca a cerut reprezentantului Phenianului sa colaboreze pentru a identifica o solutie pasnica in vederea denuclearizarii Coreei de Nord.

- "Statele Unite l-au ademenit si l-au impins pe Otto Warmbier sa incalce legile din Coreea de Nord", sustine Ministerul nord-coreen de Externe, afirmand ca studentul american decedat dupa repatriere primise "o misiune" din partea "unei organizatii din SUA care lanseaza conspiratii" impotriva Phenianului.…