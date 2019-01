In cea mai geroasa dimineata din aceasta iarna, Romania a importat masiv energie la cele mai mari preturi din regiune

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei in Romania pe piata bursiera spot cu livrare luni este cel mai mare din regiune, la o diferenta de aproximativ 30% fata de celelalte tari cu care Romania este cuplata, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM, operatorul pietei. Astfel, in Romania, energia s-a tranzactionat…

- Astfel, in Romania, energia s-a tranzactionat cu 83,10 euro pe MWh, in timp ce un Ungaria, pretul este de 65,77 euro pe MW, in Slovacia - 63,74 euro pe MWh, iar in Cehia - 61,68 euro pe MWh. Diferenta dintre pretul din Romania (cel mai mare) si Cehia (cel mai mic) este de 36%. In lei, pretul…

- Romania a importat ieri dimineata peste 1.000 de MW pentru a-si asigura consumul de energie, care se ridica la aproape 8.000 de MW, in timp ce productia nationala nu depasea 6.960 de MW la ora 10:00, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica,…

- Romania importa joi dimineata peste 1.000 de MW pentru a-si asigura consumul de energie, care se ridica la aproape 8.000 de MW, in timp ce productia nationala nu depasea 6.960 de MW la ora 10:00, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica.…

- Romania este statul din Uniunea Europeana care in 2016 a alocat cel mai mic procent din PIB (5%) pentru sanatate, la polul opus fiind Franta (11,5%), Germania (11,1%) si Suedia, arata datele publicate joi de Oficiul european de statistica (Eurostat). Comparativ, Bulgaria a alocat in 2016 o…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei de specialitate OPCOM a ajuns la o medie de 373 lei pe MWh pentru energia cu livrare marti, 27 noiembrie, nivelul fiind aproape cu 62% mai mare comparativ cu ziua de 1 noiembrie, cand media a fost de de 230 de lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul…

- Barbatii reprezentau, anul trecut, 84% din cele 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeana care erau angajate si care aveau o educatie in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (ITC), arata datele publicate marti de Eurostat. In schimb, doar 16%, adica una din sase persoane,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a acuzat vineri pe guvernantii din Ungaria si Polonia ca "isi mint popoarele" prin pozitiile lor anti-europene. In cadrul unei asa-numite consultari cetatenesti la Bratislava, in fata unui public pro-european, Macron a afirmat ca in Ungaria si in Polonia,…