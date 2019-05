Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș a murit in Indianapolis dupa ce a fost lasat in mașina de mama sa, in timp ce afara temperatura era de 30 de grade, scrie liberatea.ro.Poliția din Indianapolis investigheaza moartea unui copil care a fost lasat intr-o mașina incinsa in cursul zilei de sambata.

- Un bebeluș a murit in Indianapolis dupa ce a fost lasat in mașina de mama sa, in timp ce afara temperatura era de 30 de grade. Poliția din Indianapolis investigheaza moartea unui copil care a fost lasat intr-o mașina incinsa in cursul zilei de sambata. Copilul a fost gasit intr-un SUV in jurul orei…

- Din seria “parcam la nesimtire”, azi va prezentam o noua postura: o mașina aparținand unei școli de șoferi din Alba Iulia, poate fi luata drept non-exemplu de cursanți, dupa ce, cel mai probabil chiar instructorul a parcat-o neregulamentar, dupa bunul plac și unde a vrut el. Autoturismul cu pricina…

- Un baiat lasat nesupravegheat de catre mama sa, luni seara, intr-un autoturism, a intrat cu acesta in doua mașini parcate și apoi s-a oprit, dupa ce a parcurs aproximativ 50 de metri, intr-o conducta de gaze, pe care a rupt-o, lasand fara gaze naturale aproximativ 30 de gospodarii de pe o strada din…

- Un barbat din Capitala a decis ca este mai corect sa treaca strada neregulamentar, chiar daca la doi pasi distanta se afla o trecere de pietoni.Totodata, tanarul si-a parcat aiurea si masina, aceasta fiind lasata chiar pe trotuar, in fata unui centru comercial.

- Automobilul francez Alpine A110 era foarte aproape de a caștiga titlul de mașina anului 2019 la Salonul Auto de la Geneva, obținand aproape același numar de puncte ca și SUV-ul electric britanic I-Pace Jaguar, un concurent direct al Tesla.

- Un accident mortal s-a petrecut in cursul dupa-amiezii de sambata, 2 martie. Acesta a avut loc la Seini, unde un copil de un an si opt luni, lasat nesupravegheat, a ajuns pe partea carosabila si a fost lovit mortal de un autoturism. “Din primele verificari se pare ca un copil de 1 an si 8 luni, lasat…

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs sambata dupa-amiaza pe o strada din Sieni, județul Maramureș. Un copil de un an și opt luni a murit, dupa ce a fost lovit de o mașina. Din primele informații, polițiștii spun ca minorul a fost lasat nesupravegheat, a ieșit pe drum și a fost accidentat mortal…