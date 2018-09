Stiri pe aceeasi tema

- Peste 28.000 de politisti vor beneficia de o majorare a sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de la 5% la 10%. Majorarea va intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2018.

- Nicușor Dan a criticat dur decizia Primariei Capitalei de a achziționa parcul Verdi. Dan spune ca Primaria va plati pentru cele cinci hectare un preț de zece ori mai mare și anunța ca va sesiza CC pentru a se vedea daca instituția și-a aparat drepturile in aces caz. Nicușor Dan acuza conducerea Primariei…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va dezbate in sedinta de joi o serie de proiecte de hotarare referitoare la delegarea unor servicii publice si transferul patrimoniului pentru desfasurarea acestora catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei. Pentru ca…

- „Companiile municipale infiintate de Primaria Capitalei nu functioneaza si nu produc niciun beneficiu pentru cetateni, ci doar cheltuiesc milioane de euro pe salarii, sedii, masini si contracte «dubioase»”, a sustinut presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring. Aceasta a explicat ca cele 52 de milioane…

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca peste 2,3 milioane de lei pentru organizarea unor concerte si spectacole pe o scena plutitoare amplasata pe Dambovita cu ocazia Zilelor Bucurestiului, precum si pentru lansarea la apa, pe Dunare, a unei flotile de barci care sa reprezinte fiecare regiune istorica…

- Consiliul Local Municipal Targoviste s-a reunit in sedinta ordinara, in ziua de 29 iunie 2018, orele 14:00, la Sala de Consiliu. Pe ordinea de zi au fost supuse aprobarii mai multe proiecte ce vizeaza dezvoltarea și modernizarea municipiului Targoviște. La punctul cinci de pe ordinea de zi,consilierii…

- De la 1 iulie, parcarea in centrul Bucureștiului va costa 10 lei/ ora. Tarife majorate se aplica pentru parcarea stradala, in zonele deservite de parcaje subterane sau supraterane. Peste doua zile, vor intra in vigoare noile tarife privind utilizarea locurilor de parcare din Capitala, in funcție de…