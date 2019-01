Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta metoda de monitorizare a populatiei nascocita in China ii vizeaza pe elevii chiulangii. Astfel, scolarii din, deocamdata, cateva regiuni ale tarii, sunt obligati sa poarte uniforme scolare inteligente prevazute cu sisteme de urmarire prin GPS, scrie ziare.com.Potrivit China…

- Potrivit The Telegraph, care citeaza publicația oficiala a statului chinez The Global Times, mai mult de 10 școli din Guizhou și din provincia invecinata Guangxi le cer elevilor sa poarte aceste "uniforme inteligente". Doua cipuri sunt cusute in zona umerilor acestor uniforme și sunt rezistente…

- Luni, 3 decembrie, Amfiteatrul George Enescu al Liceului de Arte Balașa Doamna Targoviște a gazuit un spectacol umanitar, realizat Post-ul Elevii și profesorii de “Balașa Doamna” au concertat in sprijinul a 48 de elevi cu parinții plecați din țara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intr-o singura luna, 20 de elevi dintr-o singura clasa au adunat aproape 700 de absente. Profesorii au apelat la politistii locali sa ia legatura cu familia, in incercarea de a reduce abandonul scolar, conform stirileprotv.ro. Pana acum, politistii locali au aplicat 30 de amenzi. "Pedeapsa este inchisoarea…

- Ministrul interimar al Educatiei Nationale, Rovana Plumb, se va intalni, vineri, cu reprezentantii profesorilor, parintilor si ai elevilor, pentru a discuta despre tema noilor modele de subiecte pentru examenele din anul 2019.

- Totul s-a intamplat in urma cu aproximativ trei saptamani. Atunci, zile la rand, elevul de clasa a IX-a a fost supus de colegi de-ai sai din clasele terminale unui „botez al internatului”, iar loviturile cu prosopul și cureaua faceau parte din „inițiere”. Parinții, și nu numai ei, au aflat de durerea…

- Profesorii nu mai au voie sa faca meditatii cu elevii de la clasa! Asta spune noul Cod de Etica publicat in Monitorul Oficial. Iar cadrele didactice disuse sa ignore aceasta norma vor fi pedepsite. Primul document de acest tip existent in Romania a fost aprobat prin ordin de ministru si publicat recent…