Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul din oficiu al lui Gheoghe Dinca, Bogdan Alexandru, a ținut sa transmita public un mesaj din partea fiicei criminalului din Caracal, Daniela Dinca. Aceasta a transmis condoleanțe familiilor și a spus ca familia ei se deteșeaza de faptele comise de tatal sau.Citește și: IMAGINI ȘOCANTE…

- Fiica lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, care susține ca le-a omorat pe adolescentele Alexandra Maceșanu și Mihaela Luiza Melencu, neaga ca acesta ar fi fost violent in familie si ca ea ar face parte dintr-o retea de trafic cu minore. Ea a lansat și o avertizare.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a declarat, vineri seara, ca ADN-ul din oasele gasite de la domiciliul lui Gheorghe Dinca și analizate de INML este al fetei.Ministrul Justiției a anunțat familia.

- Un aradean, fost angajat si partener de afaceri al italianului cu care fiica lui Gheorghe Dinca a avut o relatie de concubinaj si afaceri, sustine ca o stie bine pe femeie, care le-a spus partenerilor sai de afaceri italieni ca, daca vor, le poate face rost de fete.

- Crimele odioase din Caracal au intors Romania cu susul in jos și au revoltat toți oamenii. Chiar daca Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe cele 2 adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, momentan nu s-au gasit probe care sa conduca la ipoteza clara a unei crime.

- Soția criminalului din Caracal a fost martora la momentul in care Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele. Femeia era prezenta la perchezițiile de la casa individului. In timpul operațiunii, criminalul a confirmat ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, anunța observator.tv.Echipa…

- Polițiștii fac noi cercetari in zona locuinței barbatului de 66 de ani din Caracal, suspectat ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Anchetatorii scotocesc zona pentru a gasi noi indicii, transmite Mediafax.Zona in care locuiește Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal suspectat ca a…

- Detalii din ce in ce mai socante ies la iveala in cazul Alexandrei Macesanu, tanara care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca. Mama fetei a fost sunata joi, in ziua in care si adolescenta a sunat a 112, si i s-a spus ca fiica ei va pleca in strainatate cu iubitul ei.