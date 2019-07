În ce stadiu este centura Bacăului. Anunţ de ultimă oră din partea ministrului Transporturilor Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, in urma verificarilor la fata locului, seful de la Transporturi a constatat ca, datorita mobilizarii antreprenorului, lucrarile avanseaza rapid, fapt ce va contribui la finalizarea acestora inainte de termenul contractual. "Perioada de proiectare trebuia sa se termine pe 24 iulie. Iata ca noi astazi avem stadiu fizic de executie de 30%. Am spus tot timpul ca vom grabi procedura de implementare a obiectivelor de investitii. La fel s-a intamplat si la Drumul Expres Craiova-Pitesti unde tot acest antreprenor roman are lotul 2 - am fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

