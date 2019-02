In ce proiecte de infrastructura vrea sa investeasca Metrorex bani anul acesta?

Stiri pe aceeasi tema

- ”Salut aprobarea de catre Comisia Europeana a proiectului pentru construcția liniei de metrou M6 București - Aeroportul Henri Coanda, atat de așteptat de bucureșteni. Este incununarea unei munci de peste 2 ani a colegilor mei care gestioneaza Programul Operațional Infrastructura Mare, a experților…

- Metrorex are alocata, in bugetul pentru 2019, o suma de 30 de milioane de euro pentru achizitionarea a 13 trenuri noi pentru circulatia pe Magistrala 5 si 17 trenuri noi pentru magistralele aflate deja in...

- Viceprimarul sectorului 2 Dan Cristian Popescu anunta ca Metrorex si-a dat acordul ca autoritatile locale sa investeasca in infrastructura supraterana a statiei de metrou Pipera, precizand ca a fost...

- In anul urmator se vor mentine pe agenda publica mai multe proiecte incepute anii trecuti care au ca termen de finalizare anul 2019, precum magistrala de metrou M5 Eroilor – Drumul Taberei, dar si proiecte care ar trebui sa avanseze, precum...

- Sindicalistii de la metrou nu au renuntat la greva generala daca nu li se vor rezolva cererile, insa asteapta schimbarea ministrului Transporturilor pentru reluarea negocierilor. Potrivit vicepreşedintelui USLM, Marian Bărăgău, negocierile au eşuat întrucât conducerea…

- Unitatea Sindicatul Liber din Metrou (USLM) ar putea declansa greva generala in jurul datei de 10 decembrie, daca "nu va gasi intelegere" si nu se va semna contractul colectiv de munca, a declarat vineri, Marian Artimon, secretar general al USLM. "Deşi am suspendat greva, am anunţat…

- Sindicatul de la metrou va relua discutiile cu noua echipa de la Ministerul Transporturilor. Olguta Vasilescu va prelua portofoliul Transporturilor de la Lucian Sova. Intrebata despre solutiile pentru bucuresteni, in conditiile in care sindicalistii de la Metrorex au anuntat declansarea grevei…

- Greva de la metrou programata pentru miercuri a fost declarata ilegala de instanta de judecata, a transmis Digi 24. Reamintim ca, saptamana trecuta, angajatii Metrorex anuntau ca vor intra in greva generala de miercuri.