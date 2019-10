Stiri pe aceeasi tema

- Medicii epidemiologi din Buzau au anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat peste 1.300 de cazuri de infectii respiratorii in ultima saptamana, de opt ori mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totodata, potrivit medicului epidemiolog Carmen Scantei din cadrul Directiei de Sanatate Publica…

- Numarul cazurilor de infectie cu virusul West Nile inregistrate in acest sezon a ajuns la 60, dintre care cinci decese. Cele mai multe azuri au fost semnalate in Bucuresti, potrivit news.ro.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in perioada…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a anuntat semnarea contractelor de finantare pentru 51 de autobuzele electrice care vor ajunge in Constanta, Alba Iulia, Buzau si la Ploiesti.Mijloacele de transport vor fi achizitionate cu fonduri europene asigurate prin Programul Operational…

- Seceta da mari batai de cap producatorilor de varza din sud-estul tarii iar picaturile cazute, zilele trecute, nu mai ajuta cu nimic culturile. Legumicultorii din Buzau vor intarzia cu aproape o luna recoltarea verzei de toamna, cea care se pune la murat pentrusarbatori.

- Seceta da mari batai de cap producatorilor de varza din sud-estul țarii iar picaturile cazute, zilele trecute, nu mai ajuta cu nimic culturile. Legumicultorii din Buzau vor intarzia cu aproape o luna recoltarea verzei de toamna, cea care se pune la murat pentrusarbatori. Ar fi trebuit sa duca deja in…

- Editia din acest an a Turului ciclist al Romaniei (a 52-a) va avea loc in perioada 11-15 septembrie, pe durata a cinci etape, cu startul la Cluj-Napoca si sosirea la Bucuresti, potrivit site-ului oficial al competitiei. Prima etapa va avea loc pe 11 septembrie, cand startul in Mica Bucla…

- Handbal Club Dobrogea Sud si-a schimbat planul de pregatire pentru noul sezon competitional. Echipa de la malul marii ar fi trebuit sa plece in aceasta perioada in Macedonia, la Struga, acolo unde ar fi trebuit sa joace in cadrul unui turneu international amical.Constantenii au hotarat sa anuleze plecarea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter s-a produs luni spre marți noaptea, la ora 00:05, in județul Vrancea, la adancimea de 140 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Este cel mai mare seism de la data de 22 iunie, cand in Buzau a…