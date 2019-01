In ce domenii este Bulgaria mai buna decat Romania: salarii, taxe, bani europeni cheltuiti si turism

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim brut lunar variaza la nivelul Uniunii Europene de la 286 euro, in Bulgaria, pana la 2071 euro in Luxemburg, locuitorii din Romania avand printre cele mai mici venituri minime, de 446 euro, arata datele Eurostat.

- In cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European de la Strasbourg privind “Prezentarea Programului de activitați al Președinției Romane la nivelul Consiliului Uniunii Europene”, eurodeputatul social-democrat Claudia Țapardel a avut o intervenție prin care a salutat importanța majora a acestui…

- Doua din cele trei propuneri din Pachetul Mobilitate 1 au fost respinse de comisia de specialitate a Parlamentului European in condițiile in care cateva sute de reprezentanți ai transportatorilor din Romania, Bulgaria și Polonia au protestat la Bruxelles fața de modificarile prevazute. Unul dintre protestatarii…

- "Trebuie precizat ca domeniul de aplicare al noii legi il reprezinta alocatiile si deducerile fiscale pentru copiii nerezidenti ai persoanelor care lucreaza in Austria, masura neafectand copiii care locuiesc in acest stat. Consideram ca o astfel de decizie contravine principiilor care se afla la…

- Creșterea salariului mediu net a fost mai mare, procentual, in Educație fața de cea din Administrație publica și aparare, de exemplu, scrie edupedu.ro. In acest domeniu, salariul mediu net in octombrie 2014 era oricum mai mare decat in Invațamant, și anume 2.373 de lei pe luna. Patru ani mai tarziu,…

- O mare parte din datorie, respectiv peste 302,397 miliarde de lei, este pe termen mediu si lung. Titlurile de stat reprezinta circa 252,39 miliarde de lei.Dupa valute, 155,54 miliarde lei reprezinta datoria in lei, 125,782 miliarde lei datoria in euro si 27,73 miliarde in dolari.Din…

- "Parerea mea este ca e o greșeala de identificare a ceea ce a facut Comisia Europeana. MCV-ul acesta nu este un document de indeplinit, este un text imposibil de aplicat și din acest punct de vedere trebuia data o replica in care trebuie precizate doua, trei lucruri intr-o conferința de presa. Unu,…

- Romania nu mai are spatiu pentru relaxare fiscala, in conditiile in care deficitul bugetar din 2017 a fost al doilea cel mai mare din Uniunea Europeana, deteriorare care pune presiune pe evolutia datoriei publice, a avertizat Alejandro Hajdenberg, reprezentant rezident al Fondului Monetar Internațional…