- Liviu Dragnea pleaca intr-un concediu exotic de Anul Nou in Maldive. Dragnea va lipsi si pe perioada vacantei parlamentare, timp in care si-a delegat atributiile de la Camera Deputatilor lui Florin Iordache. Maldive este o tara insulara formata dintr-un grup de atoli din Oceanul Indian, situat la sud-vest…

- Liviu Dragnea și-a delegat atribuțiile de la Camera Deputaților lui Florin Iordache, pe perioada vacanței parlamentare, decizie publicata sambata in Monitorul Oficial. Potrivit unor surse, liderul PSD ar urma sa plece in vacanța in luna ianuarie, destinația aleasa fiind una exotica. Vezi galeria foto…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților, pe intreaga perioada a lunii ianuarie. Potrivit unor surse din anturajul presedintelui PSD, acesta urmeaza sa plece din tara.Liviu Dragnea ar urma sa-ti petreaca o parte din vacanta in Maldive. Liderul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților, pe intreaga perioada a lunii ianuarie.„Pe perioada vacanței parlamentare din luna ianuarie 2019, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost chemat, telefonic, la DNA, imediat dupa Revelion, pe data de 3 ianuarie, pentru a-i fi comunicate rezultatele expertizei efectuate in dosarul Tel Drum, au precizat, pentru Mediafax, surse din...

- Surse judiciare sustin ca Liviu Dragnea va fi chemat pe data de 3 ianuarie, alaturi de alti inculpati din acest dosar. Liderul PSD este acuzat de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si fraude cu fonduri europene. Procurorii isi sprijina acuzatiile pe sesizarea specialistilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a petrecut Craciunul cu iubita lui, Irina, impreuna cu Ștefan, fiul lui și soția acestuia. Liviu Dragnea a dezvaluit ca problemele de sanatate ale nurorii sale i-au stricat sarbatorile de iarna. Liderul PSD a declarat ca s-a simțit bine, dar nora lui era racita,…

- Liderul PSD le-a promis alesilor locali o noua conducta bugetara: 10 miliarde. Lei sau euro? Deocamdata e incert. Insa un lucru e cert: Liviu Dragnea vrea sa diminueze puterea politica a Olgutei Vasilescu, care urmeaza sa preia Ministerul Dezvoltarii, deci va dirija el banii pentru primari. „Dragnea…