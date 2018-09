În ce constă programul „Rabla pentru electrocasnice” De la sfarșitul lunii octombrie, cetațenii vor putea sa cumpere produse electrocasnice mari in baza unui voucher, in cadrul programului „Rabla pentru electrocasnice”. Ministerul Mediului a publicat, miercuri, pe website-ul institutiei, proiectul de Ordin de ministru pentru aprobarea ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Proiectul se afla in consultare publica pentru o perioada de 10 zile, timp in care persoanele fizice si juridice interesate pot transmite opinii, sugestii,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

