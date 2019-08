Stiri pe aceeasi tema

- Tot in data de 21.08.2019, in jurul orei 19:25, politistii Secției de Poliție Rurala Ilia au depistat in trafic, pe D.J.706A, pe raza comunei Ilia, un barbat de 33 de ani, din municipiul Deva , care conducea un autoturism, desi avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. In cauza, politistii…

- Proiectul de ordonanța cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si cel pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 se afla intre proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședintei de Guvern de luni.

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de luni un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care se introduc noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut…

- Șoferii carora le-au fost suspendate permisele de conducere din pricina vitezei pot solicita restituirea lor doar daca au fost sancționați pentru aceasta fapta o singura data intr-un an. Este doar una dintre modificarile aduse ordonanței privind circulația pe drumurile publice, intrata in vigoare…

- Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ileanda au oprint in trafic, miercuri, 10 iulie, in jurul orei 22, pe Drumul Judetean 109 F, un barbat de 34 de ani, care conducea mopedul prin localitatea Poiana Blenchii. La testarea cu alcooltestul s-a evidentiat o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur…

- CCR a declarat neconstituționale prevederile din modificarile legislative privind amplasarea radarelor pe vehiculele poliției pe drumurile publice, in urma reexaminarii. Astfel, judecatorii au admis parțial sesizarea de neconsituționalitate a președintelui Klaus Iohannis, scrie Mediafax.Miercuri,…

- In cadrul acțiunii desfașurate, la nivelul intregii țari, in perioada 28 – 30 iunie, pentru depistarea conducatorilor auto care depașesc viteza maxima admisa pe sectoarele de drumuri publice, precum și pentru depistarea și sancționarea conducatorilor de autovehicule aflați sub influența bauturilor alcoolice…

- In ultimele doua zile, polițiștii din Dambovița au intocmit dosare penale pe numele unor persoane banuite de comiterea de infracțiuni Post-ul Persoane cercetate pentru infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice apare prima data in Gazeta Dambovitei .