In ce conditii ar putea avea loc Unirea si ce poate sa faca acum Romania pentru R. Moldova - Interviu cu Maia Sandu

- Zeci de mii de manifestanti de la „Marea Adunare Centenara” care a avut loc, duminica, la Chisinau, au adoptat Proclamatia Marii Adunari Centenare, potrivit careia unirea Basarabiei cu Romania este unica solutie de supravietuire si progres...

- Un semnal dur de alarma pe o eventuala unire a Romaniei cu Republica Moldova vine chiar din Parlamentul European. Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru considera ca singura abordare realista o reprezinta unirea celor doua parti ale Prutului in interiorul Uniunii Europene. Mai mult decat atat, sustine…

- Si daca o singura casa de peste Prut are un roman in ea, atunci e datoria Romaniei sa ii fie alaturi, intr-un moment in care dusmanii mai mari ai tarii nu mai vin din afara, ci din interior, aici unde exista si buni romani, si tradatori de tara. O spune academicianul Alexandru Surdu, intr-un discurs…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic un set de trei monede din aur, argint si tombac cuprat si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, informeaza banca centrala. Moneda din aur va avea o valoare…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, de la PSD, si presedintele Raionului Orhei, Tudor Golub, au semnat duminica un protocol de infratire, context in care edilul bucurestean a declarat ca "tavalugul" deja a inceput, iar la finalul drumului ar trebui sa se regaseasca reintregirea Romaniei Mari."Este…

- La 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, Telejurnalele TVR1 si TVR Moldova se 'unesc' si ele. Principalele jurnale de stiri, de la 18.00, cel de la Chisinau, si de la 20.00, cel de la Bucuresti, vor fi prezentate impreuna de Stela Danila si de Mihai Constantin.

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ofera un interviu in exclusivitate pentru Adevarul marti, 20 martie, incepand cu ora 18.00. Seful statului va spune de ce in primul sau an de mandat prezidential inca nu a ajuns intr-o vizita oficiala la Bucuresti si va explica de ce nu s-a intalnit cu oficialii…

- Declaratie exploziva a presedintelui moldovean, Igor Dodon. Acesta a avertizat ca, prin sustinerea tacita a unionismului, România risca sa devina inamicul numarul unu al Republicii Moldova si ca relatia dintre Chisinau si Bucuresti va fi ca cea dintre Moscova si Kiev.

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- Deputații Partidului Liberal au înregistrat în Parlament un proiect al Declarației de unire a Republicii Moldova cu România. Anunțul a fost facut de președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în cadrul unei conferințe de presa, transmite IPN. Potrivit lui…

- Fostul vicepremier și membru al Platformei Civice „Demnitate și Adevar”, Valentin Dolganiuc, considera ca Manifestul Mișcarii Civice Europene din R. Moldova, care prevede înaintarea unui candidat comun al partidei proeuropene, antioligarhice și unioniste, este unica șansa pentru…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- Campania TVR Moldova poate fi urmarita de romanii din tara si din lume, la TVR 1 si TVRi In 27 martie, romanii aniverseaza implinirea a 100 de ani de la Unirea cu Basarabia motiv pentru care Televiziunea Romana va propune sa rasfoim impreuna filele istoriei, rememorand biografiile celor mai importanti…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- O persoana a decedat intr-un grav accident in Romania in care a fost implicat un microbuz din Republica Moldova. Potrivit informații, microbuzul a ieșit la depașire și a s-a ciocnit frontal cu o Dacia.

- Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, este convinsa ca declarațiile simbolice de Unire, semnate de mai multe localitați din R. Moldova, inclusiv consilii raionale, îi ajuta pe socialiști în perspectiva alegerilor parlamentare. Totuși, aceasta admite ca nu…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- CHIȘINAU, 26 feb — Sputnik. Moldova se afla zilele acestea sub Cod Galben de ger, în urma patrunderii unor mase de aer rece de origine arctica. Potrivit meteorologilor, temperatura aerului în orele nocturne va coborî, pe 26 februarie și 1 martie pâna la —15..-19°…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Pe strada Columna din Chișinau își au cuibul niște indivizi, care-și spun socialiști. Uneori, dis-de-dimineața, în fața acestui cuib/sediu sunt parcate zeci de automobile, care de care mai luxoase. Aceștia, probabil, pun țara la cale din zori, iar spre seara „prîșîdintele…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Deputatul Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, Eugen Tomac, sustine ca România nu este raiul pe pamânt, însa totuși este pregatita sa-și asume toate costurile pentru Unire. Politicianul considera ca președintele Klaus Iohannis nu este interesat de…

- Evenimentul va avea loc la Centrul de cultura ”Luceafarul” din orașul Nisporeni, intr-o zi de duminica, pe 28 ianuarie, cu incepere de la ora 12.00. ”Cred ca sala nu va fi plina, ci arhiplina”, a declarat pentru ”Expresul” Iurie Carbune, liderul organizației locale a Partidului Unitații Naționale din…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Vamesii din Moldova si Romania vor institui, in acest an, control comun in trei puncte de trecere a frontierei moldo-romane. Un proiect de acord, care ar permite acest lucru, a fost eleborat de autoritațile vamale de la Chișinau și expediat celor de la București.

- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, considera ca numarul celora care isi doresc Unirea cu Romania a crescut putin in ultima perioada, pentru ca unii cetateni isi pierd increderea in clasa politica de la Chisinau.

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar…

- 2018 e despre Basarabia, 2018 e despre Unire. Începem anul Centenarului adunându-ne acolo unde ne doare: la Prut. Trecerea în 2018 ne va gasi cerând Unirea la PRUT. Un steag imens de 100 de metri va fi purtat pe brațe de unioniști la Falciu la ora 14:00 și…