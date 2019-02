Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care circula cu masini fara ITP ar putea scapa doar cu o amenda. Asta desi in Romania sunt doua milioane de autoturisme fara inspectia tehnica periodica, multe dintre ele, rable care pun in pericol siguranta in trafic.

- De voie, de nevoie, soferii romani au devenit mai prietenosi cu mediul inconjurator. O arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile. Potrivit acestora, anul trecut s-a dublat numarul masinilor electrice, iar cel al noilor modele pe benzina a crescut cu aproape 10 procente fata…

- Romania ar putea fi urmatoarea țara din Europa in care mașinile pe motorina vor fi interzise, scria a1.ro. Cristian Bucur, director tehnic RAR, a vorbit despre potențialul cancerigen al particulelor emise de autovehiculele cu motor diesel: Citeste si ANAF, super-oferta la autoturisme confiscate.…

- Interdicțiile continua in cazul mașinilor pe motorina, iar Romania pare sa fie urmatoarea țara luata in vizor. Dupa valul de masuri drastice luate de țarile din Vestul Europei, Curtea Europeana de Justitie ar putea fi sesizata in cazul Romaniei si a altor 8 tari din Uniunea Europeana.

- Masinile diesel, interzise oficial: Veste bomba pentru trei milioane de masini din Romania. Pe unde nu mai au voie sa circule romanii… Tot mai multe tari vest europene au impus sau intentioneaza sa impuna restrictii pentru masinile care merg cu motorina, iar Comisia Europeana ar putea sesiza Curtea…

- De utima ora! Vești proaste pentru șoferii care au mașini mai vechi de 10 ani: Vor fi obligați de la 1 ianuarie 2018 De la 1 ianuarie 2018, Inspectia Tehnica Periodica ar urma sa devina obligatorie in fiecare an pentru masinile mai vechi de 12 ani. Este principala prevedere a unei legi votata recent…

- Soferii nu mai pot circula cu masini Diesel: Autoturismele pe motorina, oficial interzise! Vezi ce mai pot face romanii! Masinile Diesel vor fi interzise din 2019. Anuntul deosebit de important a fost facut la un eveniment international despre imbunatatirea calitatii aerului. Primarii din Paris, Madrid,…

- Viitoarea taxa pe care proprietarii de autovehicule inmatriculate in Romania o vor plati se va aplica nu doar autovehiculelor mai vechi de zece ani, ci tututor masinilor poluante si va avea mai multe componente, care nu vor intra concomitent in vigoare la 1 ianuarie 2019, a anuntat ministrul Mediului,…