Stiri pe aceeasi tema

- Medicii legiști vin cu noi amanunte in cazul Israelei Vodovoz, gasita moarta in apartamentul ei din Capitala. Specialiștii de la IML ”Mina Minovici” au declarat in exclusivitate pentru Libertatea ca Israela avea un inel gastric din 1990, dar nu acesta a fost cauza decesului. Potrivit datelor din raportul…

- Noi detalii ies la suprafața in scandalul legat de tentativa de omor asupra „fratelui” lui Puya, Razvan Lucan, cunoscut și sub numele de „Romanu”. Pentru a dovedi ca nu s-a implicat in razboiul interlop din „cartierul miliardarilor”, Marcel Pascu, zis „Kalu” a transmis un mesaj clar, dar și o dovada…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a declarat, luni, ca a fost deschisa o cercetare prealabila a sefului serviciului din cadrul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) Prahova, in cazul descinderii la o adresa gresita din Capitala in luna februarie.

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor…

- Restricții de circulație pe A1 Bucuresti-Pitesti, pe 12 martie. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza, prin intermediul unui comunicat, ca circulatia rutiera este restrictionata luni, 12 martie, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, intre kilometrii 10+500 si 40, pe a doua banda a sensului…

- Statele Uniunii Europene urmeaza sa scoata saptamana viitoare Bahreinul, Insulele Marshall si Sfanta Lucia de pe o lista UE a paradisurilor fiscale, lasand doar sase jurisdictii pe lista, la trei luni dupa ce aceasta a fost adoptata, potrivit unui document european citat marti de Reuters. Masura…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul "Sfantul Ioan" a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul…

- Firea are dreptate ”Declarațiile doamnei Firea sunt legitime, in condițiile in care au trecut aproape doi ani de cand a caștigat Capitala și-n tot acest timp, relația intre administrația locala, reprezentata de Primaria Generala și cea centrala, reprezentata de Guvern, a fost una foarte proasta.…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- 468 de persoane fara adapostau fost cazate in adapostul din Theodor Pallady, 16 persoane in adapostul din Berceni si 45 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor. Dintre cele 468 de persoane cazate la Pallady, 22 au fost aduse cu ambulanta de la spitale, iar alte 28 au fost identificate…

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela, scrie publika.md. In prezent fetița de doar trei saptamani a Anastasiei Cecati este internata la Spitalul…

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela. In prezent fetița de doar trei saptamani este internata la Spitalul numarul 1 din Capitala și se afla in afara…

- Locuitorii Capitalei care circula cu transportul in comun de suprafata si isi pun speranta ca vor avea vara aer conditionat si, in general, conditii civilizate pentru care platesc bilet sau abonament au aflat ca s-a facut un prim pas pentru innoirea parcului auto al RATB. Mai exact ca Primaria Capitalei…

- Programul Integrat de Chirurgie Minim Invaziva si Robotica Programul Integrat de Chirurgie Minim Invaziva si Robotica, lansat ieri, într-un spital privat din Capitala, da posibilitatea medicilor chirurgi sa se instruiasca permanent, cu ajutorul a doua sisteme de chirurgie computerizata.…

- Cazul faradelegilor descoperite intr-un centru de copii cu probleme din Bacau continua. Dupa ce s-a prezentat povestea incredibila a unei fete mute, surprinsa in tandrețuri cu un necunoscut chiar la parterul cladirii, noi detalii șocante despre copiii de acolo ies la suprafața.

- Noi informatii au iesit la iveala despre barbatul care a produs un accident in lant, weekendul trecut, in Capitala. Soferul a socat pe toata lumea, acesta intrand intentionat in masinile care se aflau la semafor.

- Un eveniment rutier cu efecte grave s-a produs, joi dupa-amiaza, la cateva zeci de kilometri de Capitala, mai exact pe DN2 Afumati-Urziceni. Conform datelor facute publice dinspre Centrul infotrafic, in accidentul produs la iesire din Sindrilita (Ilfov) au fost implicate doua autorurisme si un microbuz.…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,1 grade s-a produs duminica seara in largul coastelor de est al Taiwanului, seismul fiind insotit de replici mai slabe ca intensitate, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Dragoș Birligea, șoferul drogat care a provocat accidentul in lanț in centrul Capitalei , a facut primele declarații. Barbatul a fost preluat de polițiști, dupa ce a fost externat, și dus la audieri. El a spus ca nu a intenționat sa provoace accidentul, așa cum l-a acuzat soția lui. Dragoș Birligea…

- Detalii scandaloase ies la iveala despre cazul profesorului pedofil de la Școala 93 din Capitala! O mamica a sesizat, înca de acum patru ani, conducerea școlii ca fata ei de 12 ani este harțuita de cadrul didactic.

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- Potrivit Ordinului 140/2017 al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) privind centralizarea centrelor de detentie necorespunzatoare, un numar de 51 de astfel de unitati de retinere si arestare preventiva din tara si din Capitala se aflau pe aceasta lista. Potrivit documentului supus miercurii dezbaterii,…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

- Cazul de la Titu nu este unul singular. În 2012, întreaga țara a fost șocata de crima de la Perla, din Capitala. Un agent de poliție și-a împușcat mortal soția, angajata a unui coafor din inima Bucureștiului, și a ranit alte șase persoane.

- Cazul politistului pedofil a tras un semnal de alarma si in scoli. Se iau masuri pentru paza sporita in toate unitatile din Capitala. Inspectoratul scolar a cerut profesorilor sa-i informeze...

- Feeria sarbatorilor de iarna s-a incheiat in Capitala. Muncitorii de la "Spatii Verzi" au demontat bradul din Piata Marii Adunari Nationale, iar cei de la "Lumteh" au strans ghirlandele luminoase.Unii locuitori ai Capitalei au urmarit cu nostalgie procesul.

- Incendiu puternic in Capitala! Incendiul a izbucnit la etajul 3 al unui bloc din cartierul Dorobanti, pe strada Radu Beller. Potrivit ISU Bucuresti, flacarile au cuprins cu repeziciune apartamentele, fiind vizibile din exteriorul cladirii, fum gros fiind degajat si pe casa scarii.Se actioneaza…

- Medicii Spitalului Județean de Urgența Slobozia au facut eforturi supraomenești sa țina in viața o tanara de 18 ani din Amara, care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, dupa ce au incercat sa o transfere in cel mai scurt timp la un spital din București. Specialiștii din Capitala au aprobat…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Conducerea Spitalului Clinic Sibiu a vizionat imaginile surprinse de camerele de luat vederi pentru a face lumina in cazul femeii care a decedat dupa ce anterior a fost Unitatea de Primiri Urgențe fara ca sa primeasca ingrijiri medicale. Potrivit conducerii Spitalului, cazul se afla in atenția Consiliului…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.

- Un nou caz revoltator in sistemul sanitar romanesc. Ministerul Sanatatii a trimis Direcția de Sanatate Publica (DSP) sa ancheteze cazul unui bebelus mort in spital, din cauza unor infectii, abia la o luna dupa ce a fost sesizat, scrie tolo.ro.Parintii au depus plangere impotriva Spitalului…

- Cazul de pedofilie din Drumul Taberei, din Capitala a șocat o țara intreaga, iar cand s-a aflat ca suspectul este de fapt polițist, valuri de indignare s-au abatut din nou asupra poliției și a legislației. Dan Negru a rabufnit pe contul sau de Facebook, noteaza click.ro. Dan Negru este de parere ca…

- ♦ Odata cu aceasta inchidere, retailerul Carrefour trage obloanele hipermarketului de peste 4.000 mp din Vitantis Shopping Center, un magazin cu 180 de angajati ♦ „Comercialul nu este un pariu pierdut, una dintre directiile catre care ne uitam este home&deco, care a functionat foarte bine pana acum.“

- Din ce in ce mai mulți se tem pentru siguranța celor mici. Și au devenit mai vigilenți atunci cand ies cu ei in parc sau pe strada. Psihologii și polițiștii au cateva sfaturi care ii pot ajuta sa evite pericolele.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 20…

- Politia croata a incalcat acordul de readmisie incheiat cu Serbia in cazul unei fetite afgane in varsta de 6 ani care a fost lovita mortal de un tren la granita dintre cele doua tari, in luna noiembrie, a indicat marti Centrul pentru ajutorarea solicitantilor de azil, o organizatie neguvernamentala…

- Frigul de afara i-a facut pe oamenii strazii sa ia cu asalt Centrul de gazduire din Capitala. Intrucit, noaptea trecuta, temperatura aerului a coborit sub zero grade, instituția a fost suprasolicitata. Desi se intimpla sa nu ajunga locuri, administratia nu refuza pe nimeni. Oamenii sint multumiti ca…

- Cea mai inalta cladire moderna de birouri din Romania, Unirii View, incepe sa prinda conturi in centrul Bucurestiului. Lucrarile avanseaza intr-un ritm sustinut, cladirea urmand sa domine la inceputul lunii viitoare peisajul zonei ultracentrale din Capitala, ajungand la etajul al unsprezecelea si o…