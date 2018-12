Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a anuntat, joi, noi reguli pentru cei care se vor muta in a doua etapa a campusului social Henri Coanda, acestia fiind obligati sa trimita copiii la gradinita sau la scoala, sa curete in jurul blocului, sa dea zapada, iar cei care comit infractiuni…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe bulevardul IC Bratianu din municipiul Constanta, la trecerea de pietoni din zona Scolii nr. 8. Din primele informatii un autoturism Renault a oprit la marcajul pietonal pentru a acorda prioritate pietonilor angajati in traversarea strazii, moment…

- In urma cu 16 ani Viorel Cioflica a inființat trupa de teatru Skepsis, care a devenit emblematica pentru Alba Iulia, iar odata cu trecerea anilor in jurul acesteia s-a dezvoltat o veritabila școala, fiind, in prezent, asemenea unei inimi care bate pentru a menține pulsul vieții culturale din oraș. Viorel…

- Casa de Cultura a Studentilor cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu trupa de teatru „Skepsis” și Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918”, organizeaza in perioada 15-16 noiembrie la CASA DE CULTURA A STUDENȚILOR, o serie de evenimente dedicate ZILEI INTERNAȚIONALE…

- In aceasta dimineața, la Muzeul Principia, s-a dat startul festivalului ArtFest100 transformand pentru 4 zile orașul Alba Iulia intr-o uriașa galerie de arta in aer liber. In cadrul festivalului participa 100 de tineri din Romania, Bulgaria si Republica Moldova, care vor realiza, in principal, picturi…

- 4.807 persoane, majoritatea elevi, au stabilit, sambata, la Alba Iulia, un record mondial, Romania intrand astfel in Guinness Book cu cea mai mare harta a unei tari formata din oameni. In interior s-a alcatuit numarul simbol al acestui an, 100, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sambata, 22 septembrie, incepand cu ora 19.00, Grupul Skepsis va prezenta albaiulienilor și turiștilor aflați in Cetatea Alba Carolina spectacolul Procesul lui Prometeu – un spectacol original, cu caracter simbolic, creat de Viorel Cioflica si inspirat de una din povestirile lui Karel Kapec. „Inainte…

- Marele pacat al momentului a fost poate lipsa de mediatizare la adevarata-i valoare. Și marea pierdere este a botoșanenilor care nu au putut ajunge sau pur și simplu nu au aflat despre acest eveniment.