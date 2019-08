Stiri pe aceeasi tema

- O schimbare in legea pensiilor ii va lasa fara venituri pe cei care primeau pensie de invaliditate, dar daca nu au cotizat la sistemul public de pensii, atunci veniturile nu vor mai fi primite.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista / SURSE Pensia…

- Deputatul USR Claudiu Nasui scrie despre pensia pe care o va primi Nicolae Mirea, seful demis al Politiei Caracal, dupa ce acesta a facut o solicitare sa iasa din campul muncii. Pensia politistului va fi de 12.000 de lei, desi a fost considerat vinovat pentru cum s-a actionat in cazul crimei, informeaza…

- Un proiect de lege depus de senatorul PSD Liviu Pop prevede impozitarea cu 90% a sumelor ce depasesc 10.000 de lei din pensia lunara. Sumele de pana in 10.000 de lei din pensia lunara sunt impozitate cu 10%, potrivit aceluiasi proiect aflat in lucru la...

- ​​Peste 1.700 de romani care au ieșit la pensie, in primele trei luni din acest an, au incasat 13,5 milioane de lei și din contribuțiile voluntare pe care le-au facut in Pilonul III (pensii private facultative), a anunțat recent ASF. Cea mai mare valoare platita unui participant la pilonul III, care…

- Reprezentanții Partidului Național Liberal doresc sa conteste din nou legea pensiilor. Liberalii vor contesta mai multe aspecte pe care le considera neconstituționale, iar masura ar putea duce la un blocaj privind recalcularea pensiilor, susține Romania TV. In direct la Romania TV, deputatul…

- Un tip de pensie va disparea in Romania. Este vorba despre pensia anticipata partiala, potrivit Romania TV. Din septembrie 2021, in Romania va exista un singur tip de pensie anticipata, astfel ca o sa dispara pensia anticipata parțiala. Aceasta prevedere este una dintre schimbarile importante care sunt…

- Medicul pediatru din Oradea care a murit in timpul garzii avea o pensie de 1.280 lei, sustine intr-o postare dr. Livia David, medic de la Spitalul de Urgenta Craiova, tragedia declansand o adevarata dezbatere pe retelele de socializare, despre salariile si pensiile medicilor de familie. „Dupa 35…

- Revolut a analizat obiceiurile de economisire ale tinerilor din Romania si din alte tari europene in cadrul unui studiu desfasurat pe un esantion de peste 11.000 de respondenti, dintre care 3000 de romani. Datele rezultate releva faptul ca 47.57% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 18 si…