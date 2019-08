Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au gasit fragmente osoase arse si cenusa intr-un sac, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale fetei care a disparut in luna aprilie, Luiza Melencu, a anuntat luni purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime. Sacul…

- Anchetatorii au gasit, luni, ramasite umane intr-o padure de langa Caracal, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale Luizei Melencu, au declarat surse judiciare, pentru Mediafax. Gheorghe Dinca participa la cautarile demarate de procurorii DIICOT…

- Anchetatorii au gasit ramașițe umane intr-o padure din apropiere de Caracal. Gheorghe Dinca este cel care le-a spus anchetatorilor ca acolo ar fi aruncat bucați din corpul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie 2019. Pe de alta parte, principalul suspect in cazul Caracal i-a dus pe anchetatori…

- Anchetatorii care continua cautarile celor doua fete disparute in Caracal au gasit intr-o padure mai multe ramașițe umane despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale Luizei Melencu, scrie Mediafax citand surse judiciare. Vom reveni Post-ul Mediafax:…

- DIICOT a anunțat, printr-un comunicat emis duminica, ca vor continua cercetarile in casa lui Gheorghe Dinca din Caracal și zilele urmatoare „in mod neintrerupt”. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dat noi detalii despre cercetarile in cazul…

- Anchetatorii care s-au deplasat vineri, la Caracal, la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe adolescentele Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, au gasit la locuinta inculpatului pete de sange si fragmente de oase, potrivit unor surse judiciare. Fragmentele osoase par…

- De asemenea, anchetatorii au gasit si telefonul Alexandrei, dupa ce Dinca le-a indicat locul in care l-a aruncat. Reprezentantul DIICOT a precizat ca la perchezitia facuta vineri in locuinta din Caracal a barbatului au fost gasite fragmente osoase care urmeaza sa fie analizate genetic si antropologic.…

- Suspectul a folosit lemne, benzina și vaselina, urmele de substanțe fiind depistate de catre specialiștii poliției. Criminaliștii au adus in curtea barbatului care a rapit-o pe Alexandra un caine polițist special antrenat in depistarea mirosului emanat de corpuri decedate. In limbajul judiciariștilor,…