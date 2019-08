Stiri pe aceeasi tema

- Noi informatii au aparut astazi, in cazul Caracal. Astfel, anchetatorii au constatat ca sangele gasit pe noptiera lui Gheorghe Dinca ii apartine Luizei Melencu, una dintre fetele pe care acesta le-a rapit.

- Apar noi date infricoșatoare in ancheta de la Caracal. Cercetarile efectuate in casa groazei au scos la iveala nu mai puțin de 40 de peste de sange descoperite de anchetatori in diferite locuri. O parte dintre acestea, descoperite pe patul suspectului Gheorghe Dinca, aparțin Luizei Melencu, fata de…

- Ancheta in cazul Caracal se complica tot mai mult, iar informatiile care ies la iveala sunt tot mai socante! Gheorghe Dinca ar fi facut declaratii cu adevarat halucinante in fata procurorilor, privind atat cazul Luizei Melencu, cat si al Alexandrei Macesanu.

- Haine cu pete de sange au fost gasite in locuința lui Gheorghe Dinca, la perchezițiile de sange. Probele noi au fost sigilate și vor fi trimise pentru analiza la Institutul Național de Medicina Legala, pentru a stabili cui aparțin probele biologice. Hainele cu petele de sange care ar aparține lui Gheorghe…

- Mai multe haine cu pete de sange au fost gasite in urma ultimelor percheziții facute in locuința lui Gheorghe Dinca. Toate probele noi adunate vor fi trimise la Institutul de Medicina Legala, potrivit Mediafax.Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca la ultimele percheziții facute…

- Ministrul interimar de interne Mihai Fifor a facut o declarație surprinzatoare despre criminalul de la Caracal. Gheorghe Dinca ar fi „un om care nu e la prima chestiune de acest gen”, a spus ministrul. Trebuie sa vedem care e istoricul acestei persoane, a precizat șeful Internelor. Ministrul de Interne…

- Vești de ultima ora in cazul Caracal. Intr-o padure de langa oraș au fost descoperite ramașițe umane. Gheorghe Dinca a fost cel care i-a condus pe polițiști pe aceasta pista. El susține ca sunt ramașițele Luizei Melencu, fata de 18 ani pe care ar fi ucis-o cu cateva luni in urma, dupa ce a luat-o la…