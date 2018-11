Stiri pe aceeasi tema

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a atras atentia Guvernului si Parlamentului din Romania sa nu puna in pericol aderarea la Spatiul Schengen prin indepartarea de la „principiile statului de drept”. „Din 2014 am spus ca Romania, sub mandatul Comisiei pe care eu o conduc, trebuie sa…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a scos, miercuri, pe traseu, pentru teste, trei dintre cele 400 de autobuze cumparate de Primaria Capitalei de la Otokar. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Deficitul de personal. Lipsa echipamentelor. Prea multe ore de munca. Sunt doar cateva dintre problemele asupra carora au atas atenția repezentanții doljeni ai sindicatelor din sanatate, poliție, penitenciare, astazi, la Craiova. Confederatia Sindicala Cartel ALFA Dolj a lansat campania pentru ...

- Autoritatile sanitar-veterinare din Dambovita sunt in alerta dupa ce virusul pestei porcine affricane a fost descoperit intr-o gospodarie din comuna Lucieni. Un barbat a anuntat medicii ca i-au murit doi porci, iar in urma analizelor de laborator a reiesit ca este vorba de pesta porcina.

- Primaria Capitalei continua si in acest an programul municipal de amenajare a terenurilor de joaca pentru copii. Autoritatile locale promit ca pana la sfarsitul anului vor aparea inca o suta de spatii noi.

- Cu peste 220.000 de persoane care si-au facut vacanta anul trecut in Romania, Israelul este, ca numar, a doua tara emitatoare de turisti pentru Romania, dupa Germania, insa in anii urmatori s-ar putea inregistra un declin pe aceasta piata daca autoritatile romane nu conving turoperatorii israelieni…

- Cu doua saptamani inainte de inceputul scolii, Ministerul Educatiei pregateste manualele pentru clasele a VI-a, I si a II-a, pentru care a schimbat metoda de realizare: nu mai face licitatii publice, ci le editeaza pe toate la Editura Didactica si Pedagogica din subordinea sa. Manualul unic contine…

- Romanii sunt din ce in ce mai speriați de țanțarii tigru, mai ales dupa cazurile de infecții cu virusul West Nile, transmis prin ciupitura acestui tip de țanțar originar din din padurile tropicale din Asia de Sud. Țanțarul-tigru este prezent și in Romania, lucru care i-a cam speriat pe oameni. Din…