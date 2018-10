Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada la Bâlea Lac, judetul Sibiu, masoara joi dimineata 13 centimetri. Salvamontistii au avut deja câteva interventii dificile si atrag atentia turistilor care urca la munte sa fie precauti.

- Toamna astronomica a lovit Romania cu temperaturi extrem de scazute pentru aceasta perioada din an. A nins in multe zone, in special pe munte, iar salvamontistii ii avertizeaza pe turisti sa nu plece la drum nepregatiti.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri (DRP) Brasov, potrivit rtv.ro.

