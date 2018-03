Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca numarul detinutilor „se afla pe un trend descendent”, numarul zilnic al celor care ies din penitenciare fiind mai mare decat al celor care intra, scrie News.ro. Ministrul le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacului lansat de președintele Klaus Iohannis, la bilanțul Parchetului General. "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".…

- Peste 1.200 de magistrați și auditori de justiție au transmis o scrisoare deschisa ministrului Justiției, Tudorel Toader, in care ii cer sa respecte independența justiției, respectiv a procurorilor și judecatorilor, și sa inceteze cu atacurile nejustificate impotriva magistraților, in special impotriva…

- O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.

- Augustin Lazar iși menține poziția ca șefa DNA nu trebuie revocata, potrivit unui scurt comunicat publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public. „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin…

- Protest la Palatul Cotroceni, pe 21 februarie. Cateva zeci de persoane protesteaza miercuri, 21 februarie, in fata Palatului Cotroceni, cerand revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Iohannis ar fi “avocatul” sefei DNA si i-ar da…

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- VEZI AICI DECLARAȚIILE COMPLETE ”Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare și primit garanții de neimplicare a factorului politic in activitatea ministerului, in deciziile pe care le voi lua ca ministrul al Justiției, ceea ce s-a…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, era ultimul membru al Cabinetului Dancila care nu renunțase la protecția SPP, asta deși toți miniștrii, in frunte cu Viorica Dancila luasera aceasta decizie. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la Bruxelles pe legile justiției: avertisment pentru PSD-ALDE…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a declarat, despre protestele magistratilor, ca acestia trebuie sa respecte legile speciale si Constitutia, dar ca pot protesta ca cetateni. “In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera. In calitate de magistrati,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, referitor la protestul magistratilor, ca acestia pot manifesta in calitate de cetateni, insa ca magistrati trebuie sa respecte legea, precizand ca se va documenta sa vada exact daca au incalcat prevederile legale.