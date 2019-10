In cadrul celui mai mare turneu national sustinut de un artist roman, @Smiley_Omul, in 15 orase din tara: Smiley va sustine un concert cat o viata de OM

Stiri pe aceeasi tema

- Tenisul mondial a fost zguduit de vestea morții lui Andres Gimeno, fostul mare tenismen spaniol decedat miercuri, dupa o indelungata suferința. Publicația iberica Republica a scris, dupa moartea campionului de la ediția din 1972 de la Roland Garros, despre cum foști colegi de generație de-ai lui Gimeno…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, printr-un mesaj pe Facebook, ca este de acord cu propunerea victimelor tragediei din Colectiv, pentru decontarea tratamentului, pe tot parcursul vietii. "Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv și am cautat in ultimele zile soluții pentru…

- Procurorul-șef al DIICOT Ialomița, Dan Alexandru Popa a fost desemnat de Ministerul Justiției sa ocupe funcția de adjunct al membrului național roman la Eurojust. Eurojust este o entitate juridica creata cu scopul de a asigura cooperarea judiciara intre statele membre ale Uniunii Europene pentru a combate…

- "Intr-o lume in care suntem incurajati sa devenim roboti, sa fii om devine din ce in ce mai greu. E greu sa admiti ca esti asa cum esti, ca ai limitari, ca zilele nu-ti sunt mereu la fel, ca tu ca om esti supus schimbarii si evolutiei, de fapt. Turneul asta este despre si pentru oameni, cu emotiile,…

- Gino Manzotti de la DJ Project este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Puțini sunt insa, cei care știu amanunte din viața lui personala. In adolescența, Gino s-a antrenat pentru judo. „M-am ținut 7 ani de acest sport, am fost și campion național”, a spus artistul de la DJ Project. Gino…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca este rusinos ca PNL si USR nu vor sustine candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european, desemnarea ei fiind „un castig pentru Romania". Mihai Fifor uita ca PSD a pus cat de...

- Militarul roman si-a pierdut viata la Kabul in urma atacului sinucigas de azi dimineata din cartierul rezidential din capitala Afganistanului. Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul a fost ranit grav, tot la Kabul.

- Artistul columbian Richard Munoz a trait cea mai mare drama din viața lui in weekend. Acesta și-a luat soția cu el la un concert pe care l-a susținut, insa la plecare cei doi au fost atacați, femeia incetand din viața dupa ce a fost injunghiata. Richard Munoz fusese chemat sa susțina un spectacol impreuna…