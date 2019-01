Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a efectuat astazi, 17 ianuarie 2019, o vizita la Chisinau, la invitatia ministrului afacerilor externe si integrarii europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, pentru a participa la festivitatea de marcare a Zilei Diplomatului in Republica Moldova.Potrivit…

- Republica Moldova este o prioritate pentru Romania in timpul președinției Consiliului Uniunii Europene. Declarația ii apartine ministrului de Externe roman, Teodor Meleșcanu, aflat in vizita la Chisinau.

- La 1 ianuarie 2019 pe teritoriul Bulgariei s-a introdus un nou sistem de taxare rutiera, care prevede introducerea vignetei electronice. Noul sistem de taxare a fost dezbatut si aprobat de Parlamentul de la Sofia in vara anului 2018 si are legatura cu infrastructura depasita de plata in formatul de…

- Roscosmos, agentia spatiala rusa, solicita explicatii din partea Washingtonului, dupa ce NASA a amanat vizita vicepremierului Dmitri Rogozin, seful agentiei ruse, in Statele Unite. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin se afla pe lista de oficiali rusi vizati de sanctiuni impuse de SUA si UE in legatura…

- In urma tragediei care s-a abatut asupra Indoneziei, numerosi lideri de stat si de guvern au transmis condoleante rudelor victimelor. Un mesaj similar a venit si din partea Ministerului de Externe de la Chisinau.

- Accident grav in apropiere de Kiev. Un microbuz cu opt pasageri moldoveni care se intorceau acasa din Rusia s-a ciocnit intr-un camion. Informația a fost confirmata de serviciul de presa al Ministerului de Externe de la Chișinau.

- O fetița de patru ani care avea nevoie de o operație complicata la inima a murit in timpul zborului spre Londra, unde urma sa aiba loc intervenția, a anunțat publika.md . Fetița in varsta de patru ani fusese internata pe 9 octombrie la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau, pana la rezolvarea detaliilor…