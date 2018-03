Stiri pe aceeasi tema

- Penitenciare la standarde europene Ministrul justitiei, Tudorel Toader anunta ca autoritatile vor construi doua noi penitenciare la standarde europene cu câte o mie de locuri. În acelasi timp, el a promis ca va încerca sa faca angajari în sistemul penitenciar.…

- Un barbat de 51 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv duminica, 11 martie, fiind acuzat ca si-a ucis sotia. Crima a avut loc la scurt timp dupa ce un echipaj de politie a fost la locuinta celor doi pentru a aplana un scandal sesizat la 112 de mama agresorului.

- SOCANT… O femeie din comuna Pogana, Stan Lenuța, a fost ucisa cu toporul, in aceasta dupa-amiaza, de catre concubinul sau, la scurt timp dupa ce Poliția intervenise pentru aplanarea conflictului din familie. Solicitat prin 112, un echipaj s-a deplasat in jurul orelor 15,00 la casa celor doi și l-a luat…

- Noul Spital de Urgenta al Municipiului Bucuresti Noul Spital de Urgenta al Municipiului Bucuresti va avea peste o mie de paturi, 37 de sali de operatie si 60 de linii de garda si va prelua activitatea Spitalului de Arsi, a Spitalului Floreasca si a Institutului Mama si Copilul. Patronul…

- Imobile fara apa calda si caldura in Bucuresti În Bucuresti, peste 40 de imobile din cartierul Ferentari si 10 imobile din Pantelimon nu au apa calda si caldura din cauza unor avarii produse în punctele termice sau pe reteaua secundara, potrivit informatiilor furnizate de RADET.…

- Misiunea NATO "Resolute Support" din Afganistan Componenta româneasca din cadrul misiunii NATO "Resolute Support" din Afganistan este privita cu încredere de liderii locali, considera seful echipei de legatura a Statului Major al Apararii, colonelul Bogdan Istrate.…

- Peste 1.000 de posesori de masini de teren, membrii ai Asociatiei „Rescue 4X4”, care au decis sa lucreze impreuna cu ISU Bucuresti , si-au pus masinile si cunostintele de conducere pe teren accidentat in slujba semenilor si au pornit pe drumurile acoperite cu zapada pentru a-i ajuta pe soferii inzapeziti.…

- Copil salvat de pompierii militari in Teleorman Teleormanul, unul dintre judetele cele mai lovite de vremea rea Într-adevar, din cauza viscolului puternic care s-a abatut asupra judetului Teleorman zeci de autoturisme si oameni au ramas blocati în nameti.…

- CHIȘINAU, 26 feb — Sputnik. Un teribil accident a avut loc aseara pe drumul DE 581 din România, în localitatea Sapte Case, județul Vaslui. Accidentul s-a soldat cu opt persoane ranite, printre care și doi copii. Una dintre victime, încarcerata in stop cardio-respirator,…

- Scolile si gradinitele din sudul tarii, inchise, luni si marti La Bucuresti si în judetele Ilfov, Constanta, Dolj si Giurgiu, autoritatile au decis ca scolile si gradinitele sa fie închise, luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice. În Capitala, primarul…

- O mașina a poliției a intrat in gardul unui bloc de locuit din sectorul Buiucani al Capitalei. Accidentul ar fi avut loc simbata sera, in jurul orei 23:00. Imaginile cu mașina avariata au fost plasate pe o rețea de socializare. In descrierea fotografiei se menționeaza ca gardul in care a intrat mașina…

- O mașina a poliției a intrat ieri seara, în jurul orei 23:00, într-un gard al unui bloc de locuit de pe strada Alba Iulia 75/22, din sectorul Buiucani al Capitalei. Imaginile cu mașina avariata au fost plasate pe o rețea de socializare. Deocamdata nu se cunoaște cum…

- Manifestatii de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi În mai multe orase din tara au avut loc manifestatii spontane de sustinere a procuroarei sefe a DNA, Laura Codruta Kövesi, considerata de protestatari un simbol al luptei anticoruptie. În Bucuresti, manifestantii…

- Produse contrafacute, confiscate la frontiera Arhiva Foto: radioconstanta.ro. Bunuri contrafacute în valoare de peste 260 de mii de lei au fost confiscate la punctele de frontiera din Giurgiu si Turnu Magurele. Potrivit unui comunicat al Politiei, este vorba despre 3.800 de articole…

- Catalin Cercel are o firma pe strada Burniței, in Sectorul 3 al Capitalei. In apropierea stalpului de electricitate, acolo unde sunt montate contoarele, a fost construit un bloc. Mare i-a fost mirarea cand a vazut ca din contorul sau porneau fire care duceau chiar la șantierul blocului. “Au construit…

- Sistem performant de control la granita, testat la Calafat Foto: Arhiva. La Punctul de Trecere a Frontierei Calafat a fost testat, timp de saptamâna, un sistem performant de control la granita, în cadrul unui proiect de cercetare, la care participa un consortiu de firme si autoritati…

- Politistii din Delta Dunarii au confiscat peste sapte tone de peste Foto: Arhiva/Irinel Calin. Politistii din Delta Dunarii au confiscat peste sapte tone de peste, în ultimele doua saptamâni, în urma activitatilor pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol.…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 72, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 4 autoturisme, insa nicio persoana nu a fost ranita grav. 7 ocupanti sunt asistati medical la fata locului, avand leziuni minore. S-au inregistrat…

- București, sector 3: Regulament nou de atribuire a parcarilor de resedinta ArhivaFoto: Atena Teognoste. Un nou regulament de atribuire a parcarilor de resedinta, în Sectorul 3 al Capitalei, a intrat în vigoare la începutul acestei luni. O prima modificare a Regulamentului…

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- O femeie care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60…

- O femeie care a agresat doi politisti a fost retinuta pentru ultraj O femeie care a agresat doi politisti într-un complex comercial din sectorul 2 al Capitalei a fost retinuta pentru ultraj. Potrivit Politiei, aseara, în jurul orei 20:00, un angajat al unui magazin din complex…

- Un tanar in varsta de 28 de ani a fost injunghiat miercuri, 24 ianuarie, de un necunoscut, in apropiere de sediul IPJ Calarasi, in zona stadionului. Incidentul i-a revoltat pe calarasenii care au asistat la interventia greoaie a echipajului de la Ambulanta. Victima a fost gasita plina de sange pe o…

- Un plutonier si-a injunghiat mortal iubita Foto: Arhiva Agerpres. Subofiterul care si-a înjunghiat mortal iubita marti, 23 ianuarie, trecuse toate testarile psihologice la care fusese suspus conform normelor în vigoare, au precizat reprezentantii Ministerului Apararii.…

- Magistrala de metrou din Drumul Taberei "nu va fi inaugurata nici in 2018" Santierul metroului din Drumul Taberei. Foto: Arhiva/Alexandru Lancuzov. Magistrala de metrou din cartierul bucureștean Drumul Taberei nu poate fi inaugurata pâna la sfârșitul anului conform estimarilor anterioare,…

- Unitatile medicale care vor asigura asistenta de urgenta pe 24 decembrie Noua unitati medicale vor asigura asistenta de urgenta în capitala, miercuri, când se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Române. Este vorba despre spitalele Floreasca, Universitar, Sfântul…

- Manifestanți din provincie vin la București pentru "sustinerea justitiei" Câteva zeci de persoane au ajuns cu trenul în Bucuresti, pâna la aceasta ora, pentru a participa la manifestatia de astazi din Capitala, organizata pentru sustinerea sistemului de justitie. Printre…

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara se confrunta cu un scandal fara precedent despre ce s-a intamplat cu un cetațean iranian la granița romano-sarba in ianuarie 2017.

- O fabrica de haine contrafacute, ce erau inscriptionate cu diverse marci cunoscute, precum si un depozit in care erau tinute articolele vestimentare aduse din Turcia, au fost gasite de politistii ilfoveni in Orasul Pantelimon, respectiv in Sectorul 2 al Capitalei. Hainele erau apoi vandute in mai…

- Scandalul de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ia amploare, ieșind la iveala noi informații cutremuratoare despre ce s-a intamplat la granița cu Serbia in incercarea disperata ca numarul migranților sa fie cat mai mic in statistici. PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor…

- Familia politistului Bogdan Gigina cere urgentarea anchetei mortii acestuia Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Familia politistului Bogdan Gigina, decedat într-un accident produs…

- Armata pregatita sa intervina daca vremea se inrautateste Foto MApN Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt gata sa intervina în caz de necesitate, la nivelul întregii tari, în contextul avertizarilor meteorologice…

- Recomndari ale Politiei rutiere Foto: Arhiva/ Poliția Româna Politia rutiera aminteste ca anvelopele de iarna sunt obligatorii pe drumurile acoperite de zapada, gheata sau polei. Soferii care nu au masinile echipate astfel pot sa fie sanctionati cu 20 de puncte de amenda, adica…

- Declarație de presa a ministrului de interne, Carmen Dan Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat joi seara, într-o declaratie de presa, ministrii pot fi retrasi doar de forurile statutare ale coalitiei de guvernamânt. …

- Ministrul Carmen Dan nu vrea sa comenteze acuzatiile aduse ei de premier Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a refuzat sa comenteze acuzatiile pe cere i le-a adus de premierul Mihai Tudose. Ea a spus doar ca va da lamuriri cât de curând…

- Ministrul de interne, Carmen Dan - audiere in cazul microfonului Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiata, astazi, la Parchetul General în legatura cu dispozitivul de înregistrare gasit în locuinta sa. La iesirea…

- Numar record de pasageri pe aeroporturile capitalei Cele doua aeroporturi ale Capitalei au consemnat anul trecut un numar record de pasageri, respectiv 12,84 milioane, cu 16,8 % mai multi decât în 2016, depasind astfel media europeana. Potrivit datelor Companiei Nationale…

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Echipaje ISU solicitate sa intervina in peste 2.200 de situatii de urgenta Foto: www.facebook.com/ministeruldeinterne/ În prima zi de Craciun si în ajun, echipajele ISU au fost solicitate sa intervina, la nivel national, în peste 2.200 de situatii de urgenta. Aproape…

- Si in acest an, romanii si-au decorat casele de sarbatori cu fel de fel de instalatii luminoase care, la lasarea noptii, dau culoare apartamentelor, balcoanelor, gardurilor si chiar acoperisurilor, si imbraca haina unica, de basm, a Craciunului. Fie ca ne plimbam prin marile cartiere ale Bucurestiului,…

- Craciun mai cald decat in mod obișnuit Foto: Arhiva Astazi este prima zi a minivacantei de Craciun. În acest an, perioada sarbatorilor de iarna se caracterizeaza printr-o încalzire accentuata a vremii, a spus, la Radio România Actualitati, meteorologul Alina Serban: …

- Protest la intrarea in Palatul Parlamentului Protest în fața Palatului Parlamentului. Foto: Arhiva/ Daniela Manuța Câteva sute de persoane s-au adunat, si în aceasta seara, la intrarea în Palatul Parlamentului dinspre Parcul Izvor. Potrivit reporterului nostru Atena…