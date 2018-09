Stiri pe aceeasi tema

- Cei aproximativ 40 de primari PSD din judetul Bistrita-Nasaud au fost convocati, joi dupa-masa, la o intalnire in cadrul careia se va analiza scrisoarea anti-Dragnea semnata de anumiti lideri ai partidului si pozitia filialei judetene in cadrul Comitetului Executiv National de vineri. Intalnirea…

- PSD Timiș a votat, joi, in cadrul Comitetului Executiv Județean, pentru susținerea scrisorii anti-Dragnea, in care liderului partidului i se cere demisia din funcție, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unor surse din cadrul PSD Timiș, la finalul ședinței Comitetului Executiv Județean, care…

- Minidtrul Muncii a declarat, miercuri, ca nu e de acord cu scrisori trimise prin presa si ca, avand in vedere ca PSD este cel mai mare partid din tara, "nu trebuie sa ne scoatem rufele murdare la geam". Vasilescu a spus ca solutia CEX trebuie sa fie una echilibrata si ca Paul Stanescu ii e amic.

- Realitatea TV a avut dreptate și tocmai Liviu Dragnea a fost cel care a confirmat acest lucru. Scrisoarea ironizata la început de mulți este cât se poate de reala și periculoasa pentru PSDragnea.

- Documentul asumat public de trei lideri ai PSD-ului – Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu – in numele unui “comitet de initiativa” continua sa faca valva in randul formatiunii social-democrate. Au tot fost, in ultimele ore, voci care s-au pozitionat in tabara care sustine scrisoarea prin…

- Liderii PSD au reactionat dupa aparitia scrisorii semnate de Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu, prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea. Unii au ironizat scrisoarea, altii considera ca e buna pentru un inceput de dezbatere.

- Fostul premier Mihai Tudose, aflat in tabara razvratitilor din PSD, sustine ca scrisoarea anti-Dragnea exista, desi nu a fost data publicitatii. Totusi, Tudose spune ca nu a semnat scrisoarea cu pricina.

- Potrivit Romania TV, 30 de organizații județene doresc organizarea unui CEx cat mai repede, in condițiile in care liderul Liviu Dragnea incearca sa amane CEx-ul. Sursa citata informeaza ca liderii PSD din teritoriu pregatesc și o scrisoare deschisa prin care solicita convocarea cat mai rapida…