În Bihor, o femeie şi un copil, surprinşi de viitură, au fost salvaţi In Bihor, o femeie si un copil, surprinsi de viitura, au fost salvati Furtunile puternice înregistrate aseara, în mai multe localitati din Bihor, au provocat viituri si inundatii. Apele au ajuns în gospodariile oamenilor si au "spart" în unele locuri carosabilul. La nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a fost activat Centrul judetean de conducere si coordonare a interventiei si Grupa operativa a inspectoratului. Pompierii au salvat doua persoane, o femeie si un copil, surprinsi de viitura… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvator și in timpul liber… Deși se afla in timpul liber, un pompier, subofițer – conducator auto in cadrul Detașamentului de Pompieri Mioveni – a intervenit, astazi, primul, la accidentul rutier din zona Clucereasa, unde un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat in glisiera. ”Pentru pompieri,…

- Pompierii oradeni au fost chemați, luni dupa amiaza, sa stinga un incendiu produs la o gospodarie din localitatea bihoreana Paleu. La fața locului, echipele de pompieri ale Detașamentului 2 Oradea au constatat ca incendiul se manifesta la o terasa lipita de casa, flacarile propagandu-se…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al judetului Mehedinti au fost inregistrate 20 de solicitari in situatii de urgenta, 14 dintre acestea fiind destinate acordarii asistentei medicale de urgenta. Pompierii din cadrul Detasamentului ...

- In cadrul Programului „SCOALA ALTFEL”, luni, 15 aprilie, cca.150 elevi de la Liceului de Arte „Balasa Doamna” din Targoviste au fost oaspetii Detasamentului de pompieri Targoviste din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovita. Pompierii targovisteni au stat de vorba cu…

- Opt pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Gheorgheni, folosind doua plute realizate din flacoane de plastic, au pornit luni intr-o expeditie pe raul Mures, pana la varsarea acestuia in Tisa, in Ungaria, informeaza Agerpres.Citește și: Prima reacție a lui Claudiu Manda, dupa ce a ramas…

- Opt pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Gheorgheni, folosind doua plute realizate din flacoane de plastic, au pornit luni intr-o expeditie pe raul Mures, pana la varsarea acestuia in Tisa, in Ungaria. Intr-o postare pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Timp de o saptamana alpiniștii de intervenție ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Iancu de Hunedoara„ al județului Hunedoara au desfașurat un antrenament de specialitate impreuna cu structura similara a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Petrodava„ a județului Neamț. Cei…