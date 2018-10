In Baia Mare s-a putut. Consilierii au votat

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua incercari esuate Primaria Baia Mare a reusit sa obtina ieri, de la consilierii locali, un vot pozitiv pentru eliberarea abonamentelor gratuite. Astfel, elevii si studentii – cu varsta de sub 26 de ani care au domiciliul in Baia Mare vor putea beneficia de aceasta facilitate. Pentru a putea…

- Avand in vedere unele informații vehiculate in spațiul public referitoare la incarcarea abonamentelor gratuite pentru elevi, conducerea RATBV precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca incepand cu data de 1 octombrie 2018, elevii care nu au absente nemotivate in luna anterioara beneficiaza de gratuitate…

- Elevii, studenții, dar și pensionarii cu venituri mici vor beneficia de gratuitate la mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Baia Mare. Proiectul, inițiat de primarul Catalin Cherecheș, va fi supus votului consilierilor locali in ședința de joi, 27 septembrie.Gratuitatea va fi acordata…

- Elevii orfani, cei cu cerinte speciale si studentii orfani sau proveniti din case de copii ar urma sa beneficieze pe tot parcursul anului scolar de gratuitate la transportul public local cu autobuze, troleibuze si tramvaie, conform unui amendament adoptat joi de Consiliul General al

- In contextul pregatirilor legate de inceputul de an școlar, CFR Calatori recomanda elevilor sa isi achizitioneze din timp biletele/abonamentele pentru a calatori spre/dinspre locul in care invata. Calatoria elevilor la transportul feroviar este reglementata de HG 42/2017. Reduceri la bilete Elevii din…

- ''​​și sa adopte stilul de abordare a lui Radu Mazare!'' Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Studenților din Constanța desfașoara de un an de zile demersuri pentru ca elevii și studenții din Constanța sa aiba reducere, respectiv gratuitate, la transportul local in comun la nivel județean.…

- Elevii bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani ar putea beneficia de un sprijin financiar in cuantum de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, in cazul in care venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…